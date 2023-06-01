北約外長會議為烏克蘭加入尋求妥協方案

北約/烏克蘭

北約今天周四在奧斯陸舉行非正式外長會議，議題包括：烏克蘭的加入、秘書長斯托爾滕貝格的繼任，以及軍費開支躍升。外長們試圖在7月份維爾紐斯北約峰會前，為這三個棘手問題找到折中方案。馬克龍提到了美國對以色列保護承諾模式。

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格在挪威奧斯陸舉行的北約外長會議上2023年6月1日。

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法新社報道，北約非正式外長會議的討論集中在安全保障，目的是要陪伴烏克蘭走上北約成員之路，避免與俄羅斯發生新的衝突。

北約組織的秘書長延斯-斯托爾滕貝格在挪威首都重申，烏克蘭將成為北約聯盟的成員。但什麼時候？這個問題在北約仍然存在分歧。

烏克蘭總統澤連斯基今天在摩爾多瓦表示，他希望得到北約"一個非常明確的信息"，即，烏克蘭將在"戰後"加入北約聯盟。他警告對烏克蘭加入北約表達的每一個疑問都是俄羅斯將試圖佔領的壕溝"，將歐洲置於危險之中。

斯托爾滕貝格在奧斯陸會議開幕時宣布說："我們必須確保歷史不會重演"。 "這就是為什麼我們必須建立框架，在戰爭結束後為烏克蘭提供安全保障"。

一位不願透露姓名的外長在會後告訴法新社，美國的立場將是決定性的。美國正在等待，直到最後一刻。他們處於'傾聽夥伴'的狀態。

目前華盛頓拒絕讓北約向烏克蘭提供這種安全保障，美國國務卿安東尼-布林肯也迴避了這個問題。他堅持說，美國的優先事項是加強基輔的能力，以便在戰爭結束後，"烏克蘭將有充分的能力保護自己免受未來的侵略"。

斯托爾滕貝格補充說："現在最重要的是我們承諾幫助烏克蘭自衛並奪回其領土"。

法國總統馬克龍周三在斯洛伐克出席世界安全論壇時呼籲向烏克蘭提供"切實和可靠的安全保障"。為了保護烏克蘭，馬克龍提到了美國對以色列的保護承諾模式。

法新社說，將基輔納入北約的更廣泛的東擴，是北約盟友之間更深的分歧所在。

盧森堡外長阿塞爾博恩（Jean Asselborn）認為，風險是巨大的。他說：北約即將存在75年，"以前從來沒有一個處於武裝衝突中的國家加入北約，因為它可能在加入的那一天觸發第5條，在烏克蘭的情況下，這將意味着北約和俄羅斯之間的戰爭。

法國外長科隆納說，"我們正在研究這個問題"。"我們需要看看我們的國家能提供什麼，不一定是在北約的框架內"。

她還說，"在維爾紐斯北約峰會上，可能不會有烏克蘭加入的日期或時間表，因為許多事情仍有待決定。這是一條有階段和進展的道路"。在短短一個多月的時間裡做出決定仍然是不可能的。

加拿大外長喬利堅持說 "對烏克蘭來說，重要的是獲得軍事裝備和訓練，以及財政支持。這些必須是具體的保證"。