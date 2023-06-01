拜登：瑞典將很快加入北約，這將發生我向你們保證

美國/瑞典/北約

美國總統拜登（Joe Biden）6月1日出席了美國空軍學院畢業典禮，並發表講話。他在講話中表示：“北約比幾十年來更加充滿活力和團結，隨着我們最新的盟友芬蘭的加入它更加強大。而瑞典將儘快加入聯盟”。拜登向台下的聽眾承諾，“這將發生。我向你們保證”。值得一提的是，他在典禮上向學員頒發最後一張畢業證書後，離開講台時突然倒地。白宮方面稱，拜登本人沒事。

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拜登周一曾與土耳其總統埃爾多安通話，祝賀他的連任。拜登告訴記者，埃爾多安重申了土耳其希望從美國購買F-16戰鬥機，同時拜登敦促土方放棄對瑞典加入北約的反對。

拜登周四在講話中向美國空軍學院的畢業生們說，“我們看到全球挑戰激增，從俄羅斯在歐洲的侵略與殘暴到我們與中國的競爭，以及中間的一大堆；從日益增長的不穩定到糧食不安全再到自然災害，所有這些都因氣候變化的生存威脅而變得更糟。”

拜登告訴學員們說，應對多重挑戰，美國擁有的最大優勢之一是“無與倫比的聯盟和夥伴網絡”。他談到，“我（擔任總統）頭一年的大部分時間就是在重新建立這種關係，與我們的北約盟國和其他國家，那些自願與我們站在一起面對威脅和解決共同挑戰的國家進行了數百小時的會晤。”

拜登說，“我們的夥伴關係放大了我們的力量，使我們更加有效。不要以為我們的對手不明白這一點。這就是為什麼他們如此努力地試圖分裂我們。我們一次又一次地看到這一點，特別是在全球對勇敢的烏克蘭人民的支持中，他們捍衛自己的家庭和家園，反對俄羅斯的野蠻攻擊。還記得是怎麼說的嗎？普京確信，北約將分裂，不會站在一起。”

拜登提及，“我們把40個國家組織在一起。美國已經召集全世界與烏克蘭站在一起，捍衛美國人民所珍視的價值觀：自由、主權、民主和純粹的尊嚴。通過與50多個國家的聯盟合作，我們提供了歷史性的安全援助，使烏克蘭能夠自衛。”

在談起他擔任總統期間如何使美國的全球聯盟和夥伴網絡得到發展時，拜登強調，“北約比幾十年來更加充滿活力和團結，隨着我們最新的盟友芬蘭的加入它更加強大。而瑞典將儘快加入聯盟”。面對鏡頭，他向台下的聽眾承諾：“這將發生。我向你們保證”。

儀式期間，現年80歲的拜登在向畢業學員頒發最後一張畢業證書後離開講台時倒地，但很快被周圍人扶起。對此，白宮通信聯絡辦公室主任拉伯特（Ben LaBolt）通過推特表示，“他（拜登）沒事。在他握手的時候，舞台上有一個沙袋”。根據白宮方面的說法，拜登沒有受傷，他在祝賀最後一批畢業學員後，似乎被講台上的沙袋絆倒而摔倒。

周四稍早時，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在挪威首都奧斯陸參加北約外長非正式會議時向媒體表示，他本周已與埃爾多安進行了通話，並強調了在瑞典入盟方面取得進展的重要性。斯托爾滕貝格介紹說，“而且，我還將在不久的將來前往安卡拉，繼續解決我們如何能夠確保瑞典儘快加入的問題。”

就記者提問他將如何勸說埃爾多安在這一問題上作出讓步，斯托爾滕貝格表示，“首先，我們必須記住，所有盟國，包括土耳其，都邀請瑞典成為正式成員。這發生在去年在馬德里舉行的北約峰會上，到目前為止，這是一個非常快速的加入過程，因為芬蘭和瑞典在5月提出申請，在6月，芬蘭和瑞典都得到邀請。芬蘭已經是一個正式成員，當然，我相信瑞典也將成為一個成員，然後我們正在努力使之儘早發生。”

斯托爾滕貝格補充說：“我的信息是，瑞典的成員資格，北約的正式成員資格，對瑞典、對北歐國家、對挪威、對波羅的海地區都有好處，但對整個北約也是好事。這將加強北約，使北約更強大，當然，這對土耳其和所有其他盟國也是好事。”

斯托爾滕貝格重申，“邀請（瑞典）的重要決定發生在去年，它把瑞典放在一個更安全和更強大的地方。瑞典作為聯盟的受邀國，在去年夏天決定邀請他們之後，瑞典現在正越來越多地融入北約結構，我們的軍事結構、我們的民事結構，而且多個盟國也為瑞典提供了雙邊安全保證。因此，絕對無法想象，在北約沒有作出反應的情況下，會有任何針對瑞典的威脅或任何攻擊。我將在不久的將來前往安卡拉，確切的時間，還沒有決定。”