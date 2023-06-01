歐洲政治共同體二次峰會在摩爾多瓦舉行與烏克蘭共同挑戰普京

歐洲政治共同體/摩爾多瓦

四十五位歐洲領導人與烏克蘭總統澤連斯基周四6月1日在摩爾多瓦舉行歐洲政治共同體峰會，要在這個與烏克蘭接壤的小國，挑戰俄羅斯總統普京。摩爾多瓦也生活在對俄羅斯的恐懼中。北約今天對該國天空實施安全措施。

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這個峰會的與會者在距離烏克蘭僅20公里的地方彙聚，是向這兩個前蘇聯共和國（摩爾多瓦和烏克蘭）發出支持的信息。今天周四清晨，基輔遭到新的空襲，至少有三人死亡，包括一名兒童。

自5月初以來，俄羅斯一直在加強對基輔的無人機和導彈襲擊，而且襲擊往往是在夜間進行。烏克蘭指責莫斯科想要"恐嚇"平民百姓，而俄羅斯則聲稱是在打擊軍事目標。

與此同時，與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德地區的一個城鎮在今天上午遭到"不間斷的打擊"，造成8人受傷。俄羅斯宣布，由於該地區的轟炸加劇，數百名兒童被疏散。

烏克蘭總統澤連斯基今天抵達摩爾多瓦後面對鏡頭說，"我很高興來到這裡"，然後，他感謝了摩爾多瓦人民"從戰爭的第一天起就接納了那麼多烏克蘭難民"。

各國元首和政府首腦應邀來到距離首都基希訥烏35公里的布爾博阿卡村（Bulboaca）的米米酒莊（château Mimi），參加歐洲政治共同體（EPC）的第二次會議。

摩爾多瓦總統馬亞-桑杜（Maia Sandu）強調說："我們將再次確認我們對烏克蘭的支持，它正在抵制俄羅斯的侵略。

像去年10月在布拉格舉行的第一次會議一樣，歐洲政治共同體第二次會議也拍一張"全家福照片"。但這一次，會議將有一個明顯的缺席者，即周日再次當選的土耳其總統埃爾多安。

今天的這張照片是在外德涅斯特（Transdniestrie）附近的布爾博阿卡村拍攝，而外德涅斯特是位於該國東部一個有30萬居民的親俄分離主義地區，這張照片將凸顯普京的孤立。

歐盟外交部長博雷利強調說，"普京的俄羅斯通過對烏克蘭發動的這場戰爭，將自己排除在這個社區之外"。

他補充說："我希望這麼多領導人在這裡出席會議，離烏克蘭這麼近，將發出一個強有力的信息，即許多國家，而不僅僅是歐盟，在捍衛國際秩序方面的團結一致"。

歐洲政治共同體是一個比歐盟更廣泛的聚會：除了歐盟27個成員外，還有20個國家受到邀請。這個由法國總統馬克龍設計的非正式機構彙集了具有非常不同情況和背景的國家，包括：亞美尼亞、格魯吉亞、冰島、挪威、瑞士、土耳其、英國、塞爾維亞、阿塞拜疆等等。

對於摩爾多瓦和烏克蘭來說，這是一個重申他們急於加入歐盟的機會。摩爾多瓦總統瑪雅·桑杜（Maia Sandu）周三宣布說，"摩爾多瓦的位置在歐盟"。

同一天，歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩（Ursula von der Leyen）向她發送了鼓勵的信息，讚揚了該國在改革中取得的"巨大進展"。

烏克蘭和摩爾多瓦在2022年6月共同取得了正式候選國地位。但仍有很長的路要走。

法國總統馬克龍昨天在斯洛伐克參加全球安全論壇時呼籲歐盟重新思考其治理，並"發明幾種格式"來滿足這些國家的願望。

今天周四，北約外交首腦齊聚奧斯陸，對基輔加入北約聯盟的請求作出回應，這些領導人還將討論烏克蘭的安全問題。