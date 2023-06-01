法烏總統指示兩國防長就培訓烏克蘭飛行員制定多國機制

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6月1日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在摩爾多瓦出席第二屆歐洲政治共同體（EPC）峰會期間舉行了雙邊會晤。會後，兩國領導人決定，法烏防長將就培訓烏克蘭飛行員和技術人員的有關事宜展開磋商，並於下一次的烏克蘭防務問題國際聯絡小組會議上提出正式框架和機制，與其他將對烏提供相關培訓的國家協商，作出共同決定。

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法烏總統會後發表聯合聲明稱，“我們重申了2023年5月14日在巴黎舉行的雙邊會議上達成的協議，即法國將提供防空裝備，以保護烏克蘭人民免受俄羅斯的打擊。”

聯合聲明補充說，“正如2023年5月25日第12次拉姆施泰因模式會議（烏克蘭防務問題國際聯絡小組會議）所商定的那樣，我們確認我們準備建立必要的框架，根據烏克蘭空軍的需要開始培訓烏克蘭戰鬥機飛行員。”

聯合聲明指出，“根據與美國和其他有意願的國家進行的平行磋商，我們已責成我們的國防部長們為培訓飛行員和航空機械師準備正式框架和機制。這項工作將以烏克蘭方面的需求為基礎，並將在拉姆施泰因的下一次國防部長會議上提出，以供決定。它將涉及所有參與烏克蘭戰鬥機飛行員培訓倡議的國家。”

法烏防長就這一問題的合作或與法國向烏克蘭提供法制戰機的前景有關。一位法方官員2月份告訴法新社稱，理論上法國可以派出13架最近退役的幻影2000-C型戰鬥機，但要訓練烏克蘭飛行員使用它們可能需要一段時間。

同樣在當天，澤連斯基與英國、荷蘭、波蘭、丹麥、瑞典、比利時等“戰鬥機聯盟”內的歐洲國家領導人舉行了非正式會議。據烏克蘭總統府介紹，與會領導人討論了就開始培訓烏克蘭飛行員使用美製F-16戰鬥機和其他類型軍機有關的實際問題。各方同意在不久的將來開始這一進程。

與會領導人還討論了未來向烏克蘭的戰鬥機供應和為其建立必要的基礎設施的問題。澤連斯基與上述歐洲各國首腦同意，在未來與美方協商後，在拉姆施泰因模式的下一次會議上繼續就建立“戰鬥機聯盟”（烏克蘭天空之盾）的正式決定開展工作。

會議期間，澤連斯基還提出，在俄羅斯加強對烏克蘭城市的導彈攻擊的情況下，有必要組建“愛國者聯盟”的問題。

澤連斯基在周四晚的例行視頻講話中提及，通過當天的系列會談，“我們正在為烏克蘭準備新的防禦決定，包括防空、航空，以及我們在地面的推進。”

澤連斯基還談到，“我們正在為維爾紐斯的北約峰會準備真正的政治內容。我們正在為我國加入北約的道路上準備一攬子安全保障。我們正在盡一切努力使歐盟對烏克蘭加入的政治決定更加接近。我們正在籌備一個基於烏克蘭版和平方案的和平峰會。”