聯合國表示對中國政府高層缺乏女性感到擔憂

中國/女性/權利

中國政府高層沒有女性和中國女性人權維護者受恐嚇騷擾的情況引發聯合國擔憂。路透社引述說，習近平擔任總書記十年間，婦女在政治和政府精英角色中的人數下降，在勞動力中的性別差距擴大。

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聯合國的一份報告說，中國高層領導人中沒有女性是一個令人擔憂的問題，同時建議中國採用法定配額和性別均等制度，以加快婦女在政府中的平等代表權。

"自2022年10月以來，中國共產黨的24名政治局委員中沒有女性，這是20年來第一次，政治局常委中也沒有女性。"

這個委員會說，雖然中國婦女在政治和公共生活中的代表性有所提高，但在第十四屆全國人民代表大會，中婦女代表只佔26.54%，令人關切。

在香港特別行政區，婦女在立法會、行政會議和行政長官辦公室人員中所佔的比例僅為19%。對此，委員會也表達了關切。

聯合國消除歧視婦女委員會建議中國採取臨時特別措施，如設立法定配額和性別平等制度，以加速實現婦女在政府、全國人大、全國政協、司法機構與外交部門的平等代表權，特別是在決策層當中。

聯合國消除歧視婦女委員會周二公布了對中國的建議，同時還公布了對德國、冰島、聖多美和普林西比、斯洛伐克、西班牙、東帝汶和委內瑞拉的調查結果。

中國：女性人權維護者處境堪憂

這份報告說，聯合國消除歧視婦女委員會還對非政府組織在中國登記受到的限制過多表示關切，並指出有報告稱，警察和其他官員對女性人權維護者進行恐嚇和騷擾，包括使用性暴力和基於性別的暴力，而且這些人權維護者可能因參與聯合國委員會的審議而遭到報復。

該委員會因此敦促中國當局在非政府組織登記的問題上廢除對擔保的要求，以及所有其他過度的限制。委員會還要求中國確保女性人權維護者不會因為自身的工作而受到恐嚇、騷擾和報復，這些工作包括與委員會的接觸。

與此同時，委員會還進一步呼籲中國調查並起訴曾騷擾和侵害女性人權維護者的肇事人，包括警察和其他國家工作人員。

路透社引述學者和活動家說，中國國家主席習近平擔任黨的總書記的十年間，婦女在政治和政府精英角色中的人數下降，在勞動力中的性別差距擴大。

女權主義的聲音也被壓制，近年來，政府越來越強調婦女作為母親和照顧者的傳統角色的價值。

中國外交部表示，中國政府 "高度重視 "婦女領域的國際交流與合作，"將認真研究委員會提出的有益意見，繼續與國際社會合作，推動世界婦女事業的發展"。