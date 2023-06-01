越南促澳洲總理就南海問題發表強有力聲明

越南/澳洲/南海

越南駐澳大利亞大使說，河內歡迎澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）就維護南海和平發表強有力的聲明。河內和北京之間因中國最近入侵其專屬經濟區而出現了緊張關係。

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在澳大利亞總理阿爾巴尼斯將在本周末訪問越南。澳大利亞《金融評論報》5月31日刊出對越南駐澳洲大使阮必成（ Nguyen Tat Thanh）的採訪。這位大使呼籲即將訪問越南的澳洲總理阿爾巴尼斯就維護南海和平發出強有力的聲明。他說，維護國家的領土完整以及和平、穩定和秩序是越南的最高原則。

阿爾巴尼斯先生在確認此行時告訴工黨議員，越南是一個越來越重要的經濟夥伴。

在前往越南之前，澳洲總理阿爾巴尼斯將於本周五在新加坡國際戰略研究所的香格里拉對話上發表主題演講。

該報說，在澳大利亞努力穩定與中國的關係的同時，阿爾巴尼斯先生的行程正值越南對一艘中國研究船及其五艘護航船在南中國海爭議水域的存在感到越來越憤怒之際。越南上周採取了罕見的措施，公開要求這些船隻離開，但這一要求未被理睬。

這些中國船已在越南聲稱是其專屬經濟區的水域活動了三周。他們還在俄羅斯經營的天然氣田附近航行。中國對南中國海的大部分地區提出主權要求，拒絕一些國家的主權要求。

阮先生告訴《澳大利亞金融評論》：“作為一個原則問題，我們非常堅決、果斷和持久地努力捍衛符合國際法的主權和領土完整。這是越南的最高原則”。他補充說，“在領土問題上，捍衛每個國家的主權和領土完整符合本地區的利益。”

這位越南大使還說，我們歡迎來自國際社會包括澳大利亞人的任何負責任的貢獻，以維護該地區的和平、安全和秩序。"

阿爾巴尼斯先生將與他的越南同行範明正會面，預計將在氣候變化、數字轉型、科學合作、高等教育和打擊洗錢方面作出宣布。雙方更多的航班也將被強調，包括墨爾本到河內和布里斯班到胡志明市。

粵澳提升關係

澳大利亞是少數幾個與越南舉行年度領導人會議的國家之一。阮先生說，雙方正在進行談判，目標是將雙邊關係提升到“全面戰略夥伴關係的水平”。

他說，去年澳大利亞成為越南的第七大貿易夥伴，而越南是澳大利亞的第十大夥伴。今年第一季度，來自澳大利亞對越南的投資猛增了157%。

在澳大利亞普遍存在勞動力短缺的情況下，阮先生說，河內希望有更多機會進入澳洲就業市場。根據CPTPP自貿協定和農業簽證計畫，越南打工配額分別限制在1500和1000個名額。

阮先生說：“除了我們可以從各自的自然資源和財政資源中受益之外......在人力資源方面，我相信我們有很大的空間進行更好的合作，”阮先生說，他提到建築和醫療保健是越南工人可以填補缺口的兩個行業。