金磚外長會議遭“轟炸”式問普京事 南非今斥責西方

南非/俄羅斯金磚峰會/普京

連續兩天金磚集團外長會議會裡會外聚焦普京與會會不會被南非執行國際刑事法庭通緝令而逮捕爆炸性問題。南非是國際刑事法院簽約成員國，但也與俄羅斯關係良好。南非沒有明確回應提問，但今天指控西方國家利用烏克蘭戰爭攪局，懷了南非在內佔據世界絕大多數人口希望在南非的金磚峰會討論脫貧的最大願望。

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據法新社今天報道稱，在以烏克蘭戰爭為陰影標誌的金磚集團外長會議上，南非迴避了關於俄羅斯總統普京即將來訪的安全問題。

組成金磚集團Brics的五個國家有巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，5國的外交官在開普敦舉行會議，在定於8月舉行的峰會之前進行了第二天的討論。

南非外交部長納雷迪-潘多強調宣稱："作為今天聚集在這個會議間里的國家，我們共同代表了世界領土、人口和經濟的絕大部分。"

南非與金磚集團尋求將自己定位為西方領導的世界秩序的替代者。

南非外長迴避了一連串關於南非正式邀請俄羅斯總統普京來南非參加8月峰會，會不會遭到逮捕的問題。但該邀請是在國際刑事法院（ICC）對普京發出逮捕令之前發出的。

作為國際刑事法院的成員，南非理論上應該在俄羅斯總統進入南非領土時將普京逮捕。但這兩個國家有着密切的關係。自侵略烏克蘭戰爭開始以來，南非一直拒絕譴責莫斯科，聲稱它採取中立立場，希望支持對話，這讓西方國家特別擔心。

南非外長說：“我們不能讓世界上一個地區的衝突取代消除全球貧困這一最大的全球挑戰的雄心。”俄羅斯對烏克蘭的入侵導致世界大部分地區的糧食和能源價格飆升，加劇了貧窮國家的糧食不安全狀況。

然而，南非外長士抨擊西方國家，稱世界 "未能合作"，就是因為富國的 "注意力和資源 "被烏克蘭戰爭衝突 "轉移 "了。她說："窮人的困境被遺忘了，大國參與了一場全球衝突。"她批評說："我們必須扭轉這一趨勢。"

據法新社說，4月，南非總統西里爾-拉馬福薩說，國際刑事法院對普京先生的逮捕令給南非帶來了 "麻煩"。

據路透社今天稱，金磚國家外長周四宣稱他們的集團有對抗西方大國的雄心，但他們在南非的會談因俄羅斯總統參加 8 月峰會是否會被捕的問題而蒙上陰影。

南非外交部長表示，國際刑事法院 (ICC) 發出戰爭罪逮捕令的對象普京出席計畫在約翰內斯堡舉行的金磚國家峰會，南非正在考慮各種選擇。

在隨後的新聞發布會上，部長迴避了有關普京問題的一系列問題。

國際刑事法院在 3 月份指控普京犯有戰爭罪，將兒童從俄羅斯佔領的烏克蘭領土強行驅逐出境。莫斯科否認這些指控。普京尚未證實他的計畫，克里姆林宮只表示俄羅斯將以“適當水平”參與。