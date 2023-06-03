印度重大鐵路事故死亡人數升至288人，850人受傷

印度，事故

印度周五（6月2日）晚間發生三輛火車相撞重大事故，救災官員表示，已知造成至少288人死亡，850人受傷，死傷人數仍在攀升，這是印度逾20年來最慘重的鐵路事故。

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事故發生在印度東部奧里薩邦距離加爾各答西南約220公里處，法新社記者周六在現場看到，殘骸扭曲，現場一片混亂 。救援人員從掀翻的車廂殘骸中不斷救出眾多倖存乘客。 奧里薩邦消防官員告訴法新社，死亡人數已經上升到288人。"未來至少幾小時現場的救援行動仍會持續”， 該地區政府的一名高級官員表示，大約有850人已被送往醫院。

印度鐵道部發言人阿米塔布·夏爾馬 (Amitabh Sharma) 說，星期五（6月2日）晚上7時左右，一輛客車“豪拉特快車”（Howrah Superfast Express）10到12節車廂脫軌跑入對向軌道，與另一輛客車“科羅曼德快車”（Coromanel Express）相撞，後者3到4節車廂出軌，之後另一貨運列車撞入事故現場。他說，“受害人數目前很難評估"，因為許多乘客可能仍然被困在廢墟中。

一名倖存者告訴記者，事故發生時他正在睡覺，醒來後發現自己被壓在十幾名乘客下面，他之後爬出車廂，脖子和胳膊都受了傷。

當地官員表示，200名救援人員與115輛救護車、50輛公共汽車和45輛移動醫療車在事故現場通宵工作。

印度總理莫迪對事故的發生表達痛心，他在推特上說：向死難者家庭表示慰問，願傷者早日康復，他並補充說他已與鐵道部長談過，評估情況，提供“所有可能的幫助”。

法新社報道， 印度曾經歷過多起重大鐵路災難，近年來由於大規模的投資和技術升級，印度鐵路安全性已有了很大改善。

死傷最慘重的鐵路事故發生在1981年6月6日，一列火車穿過東部比哈爾邦的一座鐵橋時七節車廂脫軌墜河，造成800至1000人罹難。

據信這次是1999年西孟加拉省（West Bengal）導致285人死亡的火車相撞以來最嚴重鐵路事故。

自本世紀初以來，印度已發生13起鐵路事故，包括至少三起恐怖襲擊導致的事故，每起事故都有超過50人死亡。