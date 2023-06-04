專家：無人機已成烏克蘭戰爭中的主角

烏克蘭戰爭/無人機

在烏克蘭戰爭中，無人機已經無處不在。法國軍事專家認為， 以前從未有一場衝突彙集了如此多這種正顛覆著軍事戰術的機器，無人機顯然已經成為烏克蘭戰爭中的主角。

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無人機價格遠低於導彈，但卻正在所有戰場上不斷製造威脅、恐怖和不確定性。法國國際關係研究所（IFRI）武器專家佩里亞-佩涅（Léo Péria-Peigné）接受本台法廣採訪指出，無人機的作用有幾個不斷進級的方式：俄羅斯和烏克蘭都發現其軍人數量都沒有真正多到可以組成一戰那樣的完整戰線，空隙須由無人機覆蓋來發現任何敵人的行動，這防禦性版本；更具進攻性的是將無人機武裝起來，輕裝上陣向對面開火，進行持續的騷擾，迫使敵人提高警惕；然後還有更強大的無人機，更大的範圍，尤其是可以部署到莫斯科。幾個月前，前蘇聯的噴氣式無人機被改裝成飛行炸彈，就是要用於這一目的。

從戰爭一開始，烏克蘭人就佔了先機：他們廣泛使用無人機，大量使用小型改裝民用無人機。但俄羅斯軍隊後來也趕上來了，特別是依靠柳葉刀3自殺式無人機。這種無人機價廉也特別有效。佩里亞-佩涅指出：“柳葉刀儘管目前有效載荷略低，但仍然是世界上最有效的無人機。 ”

法國軍事歷史學家米歇爾-戈雅則指出，烏克蘭軍隊是世界上無人機化程度最高的軍隊。俄羅斯人也在參與其中，這也使事情變得更加複雜。這場衝突中一個稍微新的因素是戰場的透明度。開展大規模行動非常困難，因為可以很快被看到。天空中的飛行員、直升機和戰鬥機都很危險。另一方面，天空中有執行許多航空任務的機器進行情報、偵察和打擊。

但同時，造成巨大威脅的無人機損失也非常大，每架無人機在被擊落前飛行一般不會超過4到6次。