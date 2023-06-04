香格里拉：世界間諜首腦乘時舉行秘密會議

新加坡/香格里拉/情報秘密峰會

新加坡舉辦的香格里拉亞洲安全與防衛論壇年會同時，來自世界上大約20多個國家的主要情報機構高級官員本周末在安全會議的會外舉行了一次秘密會議。

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路透社今天稱獨家引述五位知情人士消息，來自世界上大約兩打主要情報機構的高級官員本周末在新加坡香格里拉對話安全會議的邊緣舉行了一次秘密會議。他們說，此類會議由新加坡政府組織，多年來一直在安全峰會旁邊的一個單獨地點秘密舉行。

這些會議以前沒有被報道過。美國的代表是國家情報總監艾薇兒海恩斯，她是美國情報界的負責人，中國是會議出席國之一，儘管這兩個超級大國之間關係緊張，顯示共同與會。一位印度消息人士稱，印度海外情報收集機構研究與分析部負責人薩曼特戈埃爾也出席了會議。

“這次會議是國際影子議程上的一個重要安排，鑒於所涉及的國家範圍廣泛，這不是一個聚會式節日，而是一種促進更深入地了解情報安全意圖和底線的方式。消息人士稱，情報部門之間有一個潛規則，當更正式和公開的外交變得很困難時，他們可以通過情報系統斡旋。這是緊張時期的一個非常重要的手段，而新加坡香格里拉式會議有助於促進這一點。”

路透社說，由於此事的敏感性，討論這些會議的所有五名消息人士均拒絕透露姓名。

新加坡國防部發言人表示，在參加香格里拉對話的同時，“包括情報機構高級官員在內的與會者也藉此機會會見了他們的同行。”

美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭運營所謂的五眼聯盟以收集和分享範圍廣泛的情報，他們的情報官員經常會面。

情報界的大型會議更為罕見，而且幾乎從未公開過。

知情人士補充說，儘管關於新加坡的具體討論、俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭和跨國犯罪在周五的會談中出現的具體討論的細節很少，但知情人士補充說。周四晚上，情報部門負責人舉行了一次非正式會議。

其中一位消息人士稱，沒有俄羅斯代表在場。烏克蘭國防部副部長 Volodymr V. Havrylov 出席了香格里拉對話會，但表示他沒有參加情報會議。另一位消息人士稱，會議的基調是協作和合作，而不是對抗。

在主要的安全對話中，來自 49 個國家的 600 多名代表舉行了為期三天的全體會議，以及在龐大的香格里拉大酒店舉行的閉門雙邊和多邊會議。

澳大利亞總理安東尼·艾博年發表主旨演講，美國國防部長勞埃德·奧斯汀、中國國防部長李尚福和英國國防部長，日本、加拿大、印度尼西亞和韓國也發了言。