印度重大鐵路事故：周一恢複列車運行 官方初步認定事故與人為有關

印度，鐵路事故

印度東部6月2日發生近幾十年來最嚴重的鐵路災難後，周一（6月5日）事故發生所在的奧迪薩邦巴拉索爾地區火車客運和貨運已開始恢復，官方修正了事故導致的死亡人數統計，從最初宣布的288人，下調為275人。 當局表示，初步確定導致事故的原因與道岔轉換問題有關。

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奧迪薩邦政府表示，因為一些死者被重複誤算，將最初宣布的288人死亡修正為275人死亡。當局周日說，共有1175人受傷，其中382人仍在醫院救治。

由於醫院人滿為患，而許多人傷勢嚴重，因此人們仍然擔心死亡人數可能仍會有上升。

印度總理納莫迪周六承諾，這次事故的 "任何責任人 "都不會被放過，他前往了事故現場並去醫院探望了受傷人員。

印度鐵道部部長阿什維尼-瓦伊什納夫周日表示，"事故原因和責任人 "已經基本確定，電子道岔裝置的變化是導致事故發生的原因。

目前調查的初步結果尚未公布，但《印度時報》周日援引一份初步調查報告說，信號方面的 "人為錯誤 "可能導致了這次碰撞。

據該報稱，連接加爾各答和馬德拉斯的科羅曼德快車已獲得在主軌道上運行的綠燈，但卻被轉移到一條已經有貨物列車在運行的軌道上。時速約為130公里/小時的客運列車之後與貨運列車相撞，三輛車廂出軌倒向相鄰軌道上，撞上了一輛另一輛運行的特快列車尾部。

這是自1999年8月2日兩輛客運列車在西孟加拉邦迎面相撞，造成285人死亡以來，印度最致命的一起鐵路事故。

有關此次交通事故的原因的不同分析，點擊視頻收看法國France24電視台駐新德里特約記者的報道。