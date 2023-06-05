日本提出將在半導體和航空航天等“日本擅長的領域，推進與東盟企業的合作

經濟

日本 – 共同社報道，日本與東盟的政府和企業相關人士5日起在東京都內開會，探討今後的經濟合作方式。會議將持續至9日。探討旨在推進去碳化的框架以及擴大人才交流等的合作措施。雙方經濟界將攜手推進“共創願景”制定工作，在預定8月召開的日本與東盟經濟部長會議上彙報最終版。

廣告 繼續瀏覽後續

日本經濟產業省和日本商工會議所等當天公布了新經濟合作構想“日本東盟經濟共創願景”的中期彙總文件。文件指出東盟已成為“名副其實的全球經濟發展中心”，寫明需要活用雙方的長處，作為共同發展的夥伴，建立新的關係。還力爭推進去碳化項目、以及擴充在生物科技領域等的共同研究。此外，寫入有必要吸引東盟的數字人才，促進日本創建新產業。

共同社說，出席會議的經產相西村康稔強調，將在半導體和航空航天等“日本擅長的領域，推進與東盟企業的協作”。今年是第3次開會，也是首次面對面召開。會上還將討論面向創建新興企業的合作舉措。

2023年是日本與東盟啟動交流50周年。日本希望以半個世紀建立起來的信賴關係為原動力，“通過共創公平互惠的經濟，實現安全富足的自由社會”。