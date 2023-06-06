中國駐洪都拉斯使館周一開館 洪總統翌日啟程正式訪問北京

中國，洪都拉斯，台灣

中美洲國家洪都拉斯在三月與台灣斷交、與北京建交後，中國駐洪都拉斯使館使館周一（6月5日）舉行開館儀式，洪都拉斯總統卡斯特羅周二將啟程前往北京進行正式訪問。

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由於北京尚未確定其駐洪都拉斯使館的選址，周一的開館 儀式是在洪都拉斯首都特古西加爾巴的一家酒店舉行的。法新社報道說，洪都拉斯方面也還沒有確定其在北京設立大使館的選址。

中國駐洪都拉斯使館目前由臨時代辦於波領導，他和洪都拉斯外交部長雷納出席當天的儀式。於波在致辭中說，中國駐洪都拉斯大使館“將盡一切可能履行好作為開啟兩國關係的窗口和平台的職責"。

洪都拉斯上周已任命曾在倫敦居住多年的世界頂尖藥理學家蒙卡達出任其駐北京大使，而中國方面也已接受了這一人選任命。

洪都拉斯外長周一向媒體宣布，卡斯特羅總統將於明天出發"，對中國進行首次正式訪問，在6月9日-13日訪問期間，她將會晤中國國家主席習近平，雙方"將簽署一系列備忘錄、文件和框架協議”。 雷納說，即使兩國目前尚未簽署自由貿易協定，北京已經授權洪都拉斯的一些農業食品，如甜瓜、大蝦和香蕉等出口到中國。

洪都拉斯今年3月26日宣布中斷與台灣的官方關係，轉向與中國建交。洪都拉斯是自2007年以來第五個與台灣斷交轉向北京的中美洲國家。目前台灣在中美洲只有危地馬拉和伯利茲兩個外交邦交國。