伊朗駐沙特大使館在關閉七年後正式重新開放

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伊朗駐沙特阿拉伯大使館6月6日舉行了重新開館儀式，伊朗副外長比格德利、沙特副外交大臣優素福等兩國官員出席了儀式。

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伊朗副外長比格德利在復館儀式上說：“我們認為今天是伊朗和沙特關係中一個重要的日子，兩國的合作進入了新時期。”

伊朗駐沙特大使館位於沙特首都利雅得的使館區，之前因兩國斷交一直處於關閉狀態，近期已經整修一新。

伊朗駐沙特大使館重新開館儀式的日子是在前一天才告知外界的。6月5日，一名沙特外交消息人士透露：“伊朗大使館將於當地時間6日下午6時重新開放，新任命的伊朗駐沙特大使也將出席。”伊朗外交部發言人卡納尼5日證實了這一消息，他表示，伊朗駐利雅得大使館、駐吉達領事館及其駐伊斯蘭合作組織（OIC）代表處“將於周二和周三正式重新開放”。不過，目前，沙特當局尚未確認重新開放沙特駐德黑蘭大使館的時間，也沒有確認派駐伊朗的大使人選。

另外，伊朗海軍司令日前宣布將與沙特、阿聯酋等海灣國家以及巴基斯坦、印度組建新的海軍聯盟，以維護地區穩定，但美國表示這違背情理。中國外交部發言人汪文斌5日則表示，中方支持地區國家通過對話協商化解分歧、實現睦鄰友好，支持地區國家加強團結自強，將前途命運牢牢掌握在自己手中。作為地區國家的好朋友，中方將繼續為促進地區和平穩定發揮積極和建設性作用。