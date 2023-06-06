烏克蘭卡霍夫卡大壩遭炸毀的後果

烏克蘭/俄羅斯

周二（6月6號），烏克蘭南部的卡霍夫卡大壩遭到襲擊，莫斯科和基輔互相指控對方應負責，泄洪泛濫導致俄羅斯佔領的周邊地區的居民被疏散，也引發了國際社會的強烈抗議。

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據France24電視台介紹，這個大壩高30米，長3公里，位於第聶伯河上。大壩上有一個巨大的人工水庫，最大時能容納1800萬立方米的水。而現在這個大壩已經被毀或部分被毀，即使圖像顯示它被毀得非常嚴重，水庫的水將逐漸溢出河面，淹沒赫爾松的大部分地區。有傳言說有幾十個村莊受到水位上升的威脅。

另一個擔憂問題與紮波羅熱核電站有關，該核電站位於大壩上游十幾公里的地方。水庫中的水被用來冷卻核電站反應堆。反應堆冷卻對發電站至關重要，因為它可以防止反應堆熔化。因此，這顯然是非常令人擔憂的。如果水泄完了，是否有足夠的液體來冷卻反應堆？目前，控制該電廠的俄羅斯當局正試圖讓人放心。他們解釋說沒有短期風險，情況受到控制，冷卻所需的水庫存暫時是滿的。國際原子能機構（IAEA）保證，"沒有直接的核危險"，並強調其在紮波羅熱核電站的專家正在監測這一情況。

目前俄烏雙方互相指責，情況很不明確，誰對攻擊或爆炸負責，或者無論如何對卡霍夫卡大壩的部分或全部爆炸負責？誰在軍事上更獲益？

France24報道稱，非常難說。因為如果赫爾松地區被淹沒，這可能會減緩任何烏克蘭人的推進速度。烏克蘭人控制着第聶伯河北部地區，而俄羅斯人則控制着南部地區。所以洪水將阻止烏克蘭軍隊的推進。但與此同時，如果水淹沒了這個地區，也會淹沒俄羅斯控制的部分。這也可能給俄羅斯軍隊帶來重大問題。俄羅斯人的另一個主要關切是，水庫儲水被用來供應克里米亞的大部分水資源，克里米亞自2014年以來一直被俄羅斯人佔領。因此，也會有相反的效果。會有水在河流的烏克蘭一側流向下游，也會有水流向被俄羅斯人佔領的部分，流向克里米亞，這可能對人口和能源資源產生所有後果。因此，目前很難看到誰會受益。無論如何，可以肯定的是，雙方都會有很大的損失。

水壩被炸這一事件發生在可能是俄羅斯和烏克蘭之間衝突的關鍵時刻，反攻的消息已經傳了幾個星期了。目前局勢如何？

France24報道稱，在社交網絡上烏克蘭國防部長播放的宣傳視頻中，可以看到幾個烏克蘭士兵把他們的手指放在嘴前，視頻約30秒長。並伴隨着計畫喜歡沉默，反攻開始時不會宣布的口號。不能指望基輔大聲宣布它已經開始反攻。實際上，反攻是一個漸進的過程，可能幾周前就已經開始了，烏軍對俄羅斯戰略軍事基礎設施進行了這些相當持續的轟炸，包括道路，燃料庫，倉庫和鐵路等。之後，地面上的戰鬥也加劇了。這就是最近幾天在幾條戰線上發生的事情，特別是在巴赫穆特地區，據說烏克蘭軍隊正試圖從巴赫穆特北部和南部進軍，目的是鉗制俄羅斯軍隊並包圍他們。連瓦格納的部隊都承認失去了位於這裡的貝爾赫夫卡特鎮的一部分。因此，烏克蘭人暫時沒有提到這樣的反攻，但卻在幾條戰線上加強和攻勢。無論如何，看起來至少是反攻的開始。