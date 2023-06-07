中國對烏克蘭水電大壩被炸表示"深切關注"

中國/烏克蘭

中國周三對烏克蘭一座大壩被部分摧毀表示了"深切關注"。該大壩被炸在第聶伯河沿岸引發洪水，引起對人道災難的擔憂。聯合國秘書長古特雷斯指出，這是"俄羅斯入侵烏克蘭的另一個破壞性後果"。

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據法新社報道，中國外交部發言人汪文斌今天6月7日在例行新聞發布會上表示，中國對烏克蘭卡霍夫卡水電站大壩的損壞和由此造成的人員、經濟及生態影響深表關切，並呼籲衝突各方尊重國際人道法則，盡最大努力保護平民和民用設施。"

莫斯科和基輔互相指責對方實施的這次攻擊，導致許多地方被淹沒，成千上萬人被疏散，引發國際社會的強烈抗議。

據烏克蘭當局稱，卡霍夫卡大壩昨天6月6日被炸，導致第聶伯河水泛濫，現階段已有24個村莊被淹，超過1萬7000人被疏散。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Chmygal）今天連線出席在巴黎舉行的經合發組織（OECD）部長會議時指出，這是幾十年來最嚴重的環境災難，他並說"幾十個城鎮和村莊將不得不努力解決飲用水和灌溉用水問題，而灌溉的停止將導致乾旱和歉收"，"威脅到全球的糧食安全"。

在聯合國秘書長古特雷斯看來，這是2022年2月底"俄羅斯入侵烏克蘭的另一個破壞性後果"。他說："對平民和基本民用基礎設施的攻擊必須停止"。

在周二的安理會緊急會議上，聯合國人道事務負責人格里菲斯描述了一場災難，指出，其"規模只有在未來幾天才能充分評估"，其後果將對前線的雙方產生"嚴重和深遠的影響"。

法新社指出，中國聲稱在衝突中保持中立，呼籲尊重包括烏克蘭在內的各國主權，但從未公開譴責俄羅斯總統弗普京對烏克蘭發起來的軍事侵略行動。