塔吉克斯坦沒有計畫加入俄羅斯領導的經濟聯盟

塔吉克斯坦/俄羅斯

俄羅斯的盟友塔吉克斯坦周三表示，它不考慮加入由莫斯科領導的經濟聯盟，莫斯科正在尋求加強在中亞的影響力，特別是在它入侵烏克蘭之後。

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塔吉克斯坦外交部發言人薩馬迪（Chokhin Samadi）6月7日周三告訴法新社：“塔吉克斯坦加入歐亞經濟聯盟（EEU）的問題不在議程上”。

這一聲明是在俄羅斯外長拉夫羅夫對塔吉克斯坦進行為期兩天的訪問之後作出的。

俄羅斯外長拉夫羅夫本周一在塔吉克斯坦首都杜尚別向來自俄羅斯第201軍事基地的士兵發表講話時說，"希望塔吉克斯坦很快就能看到加入“歐亞經濟聯盟”（EEU）的好處"。該基地是俄羅斯最大的駐外基地。

莫斯科領導的“歐亞經濟聯盟”目前彙集了俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、亞美尼亞和吉爾吉斯斯坦。

塔吉克斯坦政府發言人補充說，在拉夫羅夫先生與塔吉克斯坦總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）的會晤中，以及在兩國外長的會談中，都沒有提到塔吉克斯坦與歐亞經濟聯盟的合作問題。他補充說，雙方討論了加強在各領域的合作。

塔吉克斯坦已經是俄羅斯所屬的其他的政治、經濟和軍事組織的成員，如獨立國家聯合體、上海合作組織和集體安全條約組織。

中亞內陸國家塔吉克斯坦東與中國有414公里的邊境。這個多山的前蘇聯中亞共和國正在拉近與中國的距離，中國也正在增加其在中亞的存在。