烏克蘭總理指控俄軍炸壩造成"數十年來最嚴重的環境災難之一"

烏克蘭第聶伯河大壩被炸的次日，烏克蘭總理周三譴責俄羅斯造成數十年來最嚴重的環境災難。美國政府稱有信息指向俄羅斯對這次襲擊負責。

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今天周三6月7日在巴黎舉行的經合發組織（OECD）部長級會議上，烏克蘭總理什米加爾從烏克蘭視頻發言指出，俄羅斯造成了"近幾十年來最嚴重的環境災難之一"。他說："這種恐怖行為造成的最大傷害和對未來的威脅是它對烏克蘭南部的生態破壞"。

烏克蘭和俄羅斯佔領當局（各自控制着該地區第聶伯河的一岸），互相指責對方炸了水壩。同時災區疏散工作仍在繼續，在這個有4萬多人口的地區，已有17000人不得不離開家園。24個村莊被水淹沒，1300多所房屋被毀，水位繼續以每30分鐘6厘米的速度上升，如在赫爾松。

烏克蘭總理說，卡霍夫卡大壩被破壞意味着"至少有150噸機油泄漏到河裡，還有可能再滲入300噸"，這代表着"對動植物的威脅"。

烏克蘭總理將炸毀卡霍夫卡水壩的行為描述為"恐怖主義行為"、"反人類罪"和"生態滅絕"。他指出，"幾十個城鎮和村莊將不得不努力解決飲用水和灌溉用水問題，而灌溉的停止將導致乾旱和歉收"，"威脅到全球的糧食安全"。

烏克蘭是世界領先的穀物供應商之一。在俄羅斯入侵其部分領土後，達成的一項國際協議允許烏克蘭農作物安全出口。

聯合國秘書長古特雷斯指出，這是2022年2月底"俄羅斯入侵烏克蘭的另一個破壞性後果"。他說："對平民和基本民用基礎設施的攻擊必須停止"。

據美國全國廣播公司NBC新聞網周二報道，美國正在圍繞烏克蘭南部卡霍夫卡水電站爆炸的情況展開調查。"據兩名美國官員和一名西方官員稱，美國政府掌握的情報似乎指向俄羅斯是烏克蘭大壩襲擊事件的罪魁禍首"。

烏克蘭總統澤連斯基昨天在電報群Telegram發布的視頻信息中說，大壩的破壞，"從世界的每一個角度來看--對非洲、歐洲、美國、中國、澳大利亞、印度--都是人類造成的邪惡災難"。他補充說，"我們必須阻止俄羅斯的邪惡"。他最後說："世界上所有其他的恐怖分子必須看到，恐怖會受到世界的懲罰"。