FT：德國等拖延導致歐盟考慮強制禁用華為5G

歐盟/華為5G

歐盟正在考慮強制禁止成員國在5G網絡中使用被認為存在安全風險的公司，包括中國電信集團華為。在德國等成員國的拖延下，歐盟此舉是為避免重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍。

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《金融時報》周三報道說，據了解討論情況的官員稱，歐盟考慮強制禁止成員國使用華為等存在風險公司的5G設備。此舉是因為布魯塞爾對一些歐盟國家政府在這一問題上拖拖拉拉的擔憂的增長。

歐盟工業和市場專員布勒東（Thierry Breton）上周五在一次會議上告訴歐盟各國電信部長，儘管布魯塞爾提出排除高風險供應商投資的建議，但只有三分之一的歐盟國家禁止華為進入其5G通信的關鍵部分"。他說，這太少了。而且它影響了歐盟的集體安全"。

在2020年，歐盟提出的排除高風險供應商技術投資的建議曾得到成員國的一致同意，建議的範圍包括從“認證要求”到“供應商的多樣化”。

儘管歐盟的指導意見沒有“禁止”，但直接了解此事的人說，如果包括德國在內的成員國繼續拖延，歐盟可能會對被認為存在安全風險的公司，如華為，考慮實行“強制性”禁令。

據《金融時報》說，德國政府官員對德國電信和華為之間的關係表示擔憂。今年早些時候，柏林表示，正在審查在其5G基礎設施中使用中國組件的情況，以及是否需要修改法律。

了解布魯塞爾討論情況的官員警告說，如果整個歐盟未能禁止華為，那麼歐盟對中國"長期依賴的代價"，就像在烏克蘭戰爭之前，歐洲依賴俄羅斯能源供應一樣"。

這個最新警告的背景是，歐盟越來越關注其對中國的技術依賴，及中國的貿易行為和北京的人權記錄。

在上周的歐盟成員國電信部長會議上，布勒東警告對中國供應商過於暴露的風險"。他說："我給成員國的主要信息是提醒他們迫切需要採取行動，以避免造成難以逆轉的重大漏洞。

FT說，鑒於任何新法律都需時間來獲得歐洲議會和成員國的支持，在現任歐盟委員會的五年任期於2024年結束之前，不太可能出台強制禁令的新規則。

華為反對將網絡安全評估政治化，並強調"在不堅持技術標準的情況下評估網絡安全風險，或在沒有適當技術評估的情況下將特定供應商排除在系統之外，違反了公平和非歧視的原則，也違反了歐盟及其成員國的法律法規"。該公司還說，"從來沒有法院認定華為從事了惡意的知識產權盜竊，也沒有法院要求華為為侵犯他人的知識產權而支付賠償金。"

但是，華盛頓特別指責華為是一家犯罪企業，從美國公司偷竊，違反對朝鮮的制裁規定，並向美國聯邦調查局做虛假陳述。華盛頓敦促美國的盟友禁止華為公司進入其關鍵的通信基礎設施。