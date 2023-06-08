加拿大森林火災不止 殃及紐約空氣污染爆表

北美，火災，污染

紐約自由女神像和曼哈頓的摩天大樓籠罩在橙棕色的霧靄，自6月7日以來，受魁北克森林大火的影響，850萬居民的紐約空氣污染嚴重，當局已要求學校停止所有戶外活動，民航甚至也因能見度低而減少或取消航班飛行。

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自本周開始，紐約市和州當局一直在發布警告並向居民分發口罩。根據紐約州州長Kathy Hochul表示，空氣質量指數在周三從 "有害 "上升到 "非常有害"，所有戶外學校和課外活動都已暫停或限制在 "嚴格必要的範圍內"。

根據監測世界各地污染水平的IQAir.com網站，紐約的指數達到 "158"，PM2.5微粒子的濃度比世界衛生組織的標準高出14倍。預計周四情況仍將令人擔憂，周五會有所改善。

空氣污染導致能見度低，以至於美國民航局（FAA）縮減甚至停飛若干航班。

除紐約外，受到影響的地區還有美國東北部的大部分地區，北至芝加哥，南到亞特蘭大。

加拿大已疏散2萬多人

在加拿大，目前全國已有超過2萬人被撤離，其中一半以上在魁北克省，政府正準備再撤離4000人。

在阿爾伯塔省（西部）和新斯科舍省（東部）之後，現在是魁北克省面臨這一 "前所未有 "的火災：根據保護森林協會（Sopfeu）表示，該省目前有近140場火災，其中近百場被認為失去控制。而在下周一晚之前，預計不會有明顯的降雨出現。

加拿大正在經歷前所未有的火災：目前全國已記錄了約2300起森林火災，約380萬公頃森林被燒毀，總數遠遠超過最近幾十年的平均水平。

報道指，加拿大由於其地理位置，升溫速度高於地球上其他地方，該國近年來不斷出現極端天氣事件，強度和頻率都因氣候變化而增加。