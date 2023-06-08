日本抗議中國艦船進入日本水域

日本/中國

日本今天對中國船艦進入其水域提出了抗議。據路透社和共同社報道，今天有兩艘中國海警船和一艘中國海軍測量艦進入日本海域，其中測量艦被指可能為潛艇航行勘探海底地形。

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據路透社消息，日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）說，在中國海軍船隻6月8日周四進入日本屋久島（Yakushima）附近水域後，日本已向中國表達了"強烈關切"並提出了抗議。

日本政府最高發言人松野博一還說，有兩艘中國海岸警衛隊的船隻也進入了尖閣諸島（中國稱之為釣魚島）附近的日本領海，並試圖接近一艘日本漁船。

據共同社引述日本防衛省8日發布消息稱，1艘中國海軍測量艦當天上午駛入了鹿兒島縣屋久島西南的日本領海。日方已通過外交渠道向中方表達強烈關切並提出抗議。附近海域自2021年11月起不斷有中國測量艦駛入日本領海，已是第8次。上一次是今年2月。日本防衛省也曾公布消息。

據日本防衛省稱，該測量艦於8日上午7點半左右，在屋久島東南沿着領海外側的毗連區朝偏西方向航行。之後於上午10點左右在屋久島西南駛入日本領海。

約3小時後的下午1點左右，這艘中國測量艦在口永良部島以西駛出日本領海，前往東海。日本海上自衛隊的護衛艦和巡邏機等對其進行了監視。

共同社介紹：測量艦被認為通常具備為潛艇航行勘探海底地形的功能。