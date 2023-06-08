澤連斯基指俄軍向烏克蘭救援者射擊 籲國際速救俄佔區災民

烏克蘭大壩/俄羅斯

澤連斯基說：“我們的救援者一旦試圖營救他們，就會遭到射擊”。他呼籲紅十字等國際機構速來救援，並指控俄軍炸壩試圖拖延烏克蘭反攻。

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據Politico政客新聞網6月7日說，烏克蘭總統澤連斯基 在接受獨家採訪時指控俄軍向在俄佔區救人的烏克蘭救援隊射擊。他說：“人和動物都死了”。“從被淹沒的建築的屋頂上可以看到被淹沒的人在漂浮”。

“但是，從赫爾松被佔領土救人是非常困難的”。“當我們的部隊試圖救人出來時，佔領者從遠處向他們射擊”。他補充說，“儘管有炮擊，烏克蘭軍隊和特勤部門正在儘可能地救援那裡的人們”。

澤連斯基6月7日夜間在推特視頻中譴責俄羅斯佔領者只是把人們遺棄在被淹沒的社區屋頂上，沒有救援，沒有飲用水。他指控俄羅斯是一個“造成災難後，還將災難損失最大化”的“恐怖國家”。

澤連斯基呼籲國際紅十字會和聯合國的國際組織立即加入救援行動，幫助赫爾松地區被佔領土上的人民。

前一天，澤連斯基在德媒Welt TV和Bild播出的一次採訪中，對國際人道援助的缺位表示遺憾。他抱怨"聯合國、紅十字會的代表都缺席"。而"這些組織的使命就應該是在那裡拯救人們的生命"。

法國總統馬克龍於周三晚間在與澤連斯基先生進行電話交談後宣布，他將在"未來幾小時內"向烏克蘭提供"援助，以滿足其迫切需求"。

拖延烏軍反攻

Politico說，俄羅斯最初否認卡霍夫卡大壩發生爆炸，然後指控基輔是這場災難的幕後黑手。該大壩橫跨第聶伯河，可容納多達18立方公里的水，是俄羅斯在2014年非法吞併的克里米亞半島的重要水源。

烏克蘭指控克里姆林宮是破壞大壩的幕後黑手，稱“這是（俄方）阻止基輔預期反攻的絕望嘗試的一部分”。

澤連斯基告訴POLITICO的母公司Axel Springer："他們非常明白，他們將輸掉這場戰鬥"。“他們正在拖延我們解放自己領土”。

澤連斯基指出，自2022年2月全面入侵一開始，這座大壩就一直在俄軍的控制之下。他說，克里姆林宮應該受到指責。