烏克蘭大壩被毀：600平方公里被淹 澤連斯基訪赫爾松災區

烏克蘭/俄羅斯

據烏克蘭稱，卡霍夫卡大壩的破壞淹沒了赫爾松地區600多平方公里，總統澤連斯基今天周四訪問了該地區，俄羅斯佔領方宣布有五名平民在其控制區溺水身亡。

廣告 繼續瀏覽後續

第聶伯河上的卡霍夫卡大壩周二被摧毀，導致對一場人道和生態災難的擔憂。莫斯科和基輔互相指責是對方所為。

烏克蘭總統澤連斯基今天周四前往赫爾松，這個城市在大壩被毀後，在過去兩天里遭受了嚴重的洪水襲擊。

據法新社現場報道，澤連斯基來到了一個平民疏散點，並與一些負責官員進行了交談。在他身邊漂浮着一些小型充氣船。

烏克蘭總統在社交網絡上發布信息說"我們的任務是保護生命，儘可能地幫助人們。我感謝救援人員和志願者"。

他還說，他在赫爾松地區舉行了一次"協調會議"，討論“災害發生後，該地區的運作情況（以及）從可能發生洪水的地區疏散人口”。

他還承諾對"受災害影響的居民"進行"補償"，並制定"補償損失或重新安置該地區企業的方案"。

據赫爾松州長普羅庫丁（Oleksandre Prokoudine）說，赫爾松地區"有600平方公里被淹，32%在烏克蘭人控制的第聶伯河右岸"，"68%在左岸"俄佔區。

根據烏克蘭國家應急服務機構的數據，已有1995人被疏散，其中包括103名兒童。還有許多人是自己逃出來的。

5名放牛人死

緊急服務部門解釋說，在第聶伯河烏克蘭控制的一側，"20個地區和2629所房屋"被淹沒。洪水淹沒了地區首府赫爾松的一部分。

在俄羅斯佔領的一側，據佔領當局周四稱，有4500人"已經被疏散"，據俄官媒援引俄羅斯駐紮的新卡霍夫卡鎮鎮長弗拉基米爾-列昂季耶夫的話說，"有五個放牛人被淹死了"。

這是自卡霍夫卡大壩被毀以來當局記錄的第一個死亡人數。

周四，在烏克蘭救援部門帶領下，赫爾松市的疏散工作繼續進行。

水蔓三樓

65歲的塔蒂亞娜-奧梅爾琴科（Tetiana Omeltchenk）告訴法新社，她已經等待救援人員兩天了，最後從她的公寓里穿過一扇破碎的窗戶逃到了當地服務部門的充氣艇上。

她說：“在我的樓里，水已經到了三樓，那裡還有人”。

據當地氣象機構的一名僱員勞拉-穆西耶納（Laura Moussiïane）說，水位比正常情況下高出5.33米。但它"已經開始下降了一點。如果這種趨勢繼續下去，對居民來說將是一個好消息"，他告訴法新社。

斷烏軍反攻之路

周二，烏克蘭總統澤連斯基指責俄羅斯在大壩上布雷並炸毀了大壩，有效地阻斷了俄羅斯軍隊在烏克蘭南部這一地區的反攻之路。

俄羅斯總統普京周三說，這是一種"野蠻的行為"，應歸咎於基輔。周四，俄羅斯在國際法院指控烏克蘭用大炮"大規模"攻擊這個大壩。