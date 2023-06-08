芬蘭驅逐9名涉嫌間諜活動的俄羅斯外交官

芬蘭/俄羅斯間諜

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來，歐洲安全部門加強了打擊涉嫌從事間諜工作的俄羅斯人。

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法新社說，周二，在芬蘭政府與總統和外交安全政策部長舉行會議後宣布"準備驅逐俄羅斯在赫爾辛基大使館的9名情報人員"。

據Politico介紹，自去年2月莫斯科對烏克蘭發動全面入侵以來，歐洲安全部門對俄羅斯間諜進行了打擊。

不願透露姓名的西方情報官員稱，約有400名在外交掩護下活動的俄羅斯情報人員已被驅逐出境。這個數目約佔在歐洲活動的俄羅斯間諜的一半。

波蘭6月3月表示，它已經擊破整個俄羅斯的間諜網絡，逮捕了幾名外國國民。

芬蘭政府在一份聲明中說，芬蘭將驅逐俄羅斯大使館9名情報人員，因為他們的行為違反了《維也納外交關係公約》"。

據芬蘭外交部的司長利瓦拉（Marja Liivala）告訴法新社："這些決定是基於芬蘭安全情報局（SUPO）的評估。該部門在推特上說，這次驅逐行動是"俄羅斯在芬蘭情報部門的一個重大挫敗"。

俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭與俄羅斯之間的關係惡化，促使芬蘭打破幾十年來奉行的軍事不結盟宗旨，於2022年5月申請加入北約，並在今年4月正式成為北約成員。

上個月（5月），芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）發布報告說，俄羅斯在4月底凍結了芬蘭駐莫斯科大使館和駐聖彼得堡領事館的銀行賬戶。

同時，芬蘭國有能源公司富騰（Fortum）宣布，莫斯科已控制了其在俄羅斯的子公司。普京總統簽署了一項總統令，批准這項收購。

赫爾辛基擔心莫斯科利用移民越境流動對其施壓，於今年2月開始在芬俄邊境修建200公里長的圍牆試點項目，新的三米高的金屬圍欄將取代現有的輕型木質圍欄，而輕型木質圍欄是為了防止牲畜誤入鄰國。