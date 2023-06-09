俄羅斯指烏克蘭南部發生"激戰" 基輔對反攻保持沉默

烏克蘭/俄羅斯

來自俄羅斯的消息指烏克蘭南部出現激烈戰鬥，觀察家們認為，這是基輔反攻的最初跡象，但基輔對其大反攻守口如瓶。

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據法新社報道，一名烏克蘭俄佔區的官員稱，今天周五在烏克蘭南部紮波羅熱地區發生了"激烈戰鬥"，觀察家們認為，這是基輔預期反攻的最初跡象，但基輔對其反攻一直保持沉默。

烏克蘭南部俄佔區官員羅戈夫（Vladimir Rogov ）在電報群說："目前，在奧雷霍沃（Orekhovo 俄文名Orikhiv）和托克馬克之間的前線，恢復了激烈的戰鬥"。

另據在電報群有百萬粉絲的俄羅斯公共電視台記者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）稱，烏克蘭的"大炮"正在工作，基輔的部隊處於“攻勢”。

俄羅斯防長紹伊古昨天說，周三晚上，他的手下在紮波羅熱地區擊退了烏克蘭的進攻。但他沒有給出確切地點。

另據一名俄羅斯高官羅戈津（Dmitri Rogozine）說，烏克蘭在該地區集結了"600輛坦克"，俄軍"擊退了第一次進攻"。

瓦格納僱傭軍團老闆普里戈津昨天周四說，他從基輔證實的最新"進攻行動"看到了幾個月來烏軍一直宣布的反攻已經開始。

但烏克蘭總參謀部對其真正意圖保持沉默，似乎要保持戰略模糊，以便讓俄羅斯軍隊猝不及防。俄羅斯防線已為基輔部隊在現代西方裝備支持下的重大攻擊，準備了幾個月。

最近幾周，烏克蘭似乎在沿前線從南到東，試探俄羅斯的陣地，據專家稱，這是在發動決定性攻擊以奪回被俄羅斯佔領的所有領土，包括2014年吞併的克里米亞之前，保持不確定性的一種手段。