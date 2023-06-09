北約前秘書長：北約一些成員國可能向烏克蘭派兵

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北約前秘書長安德斯-拉斯穆森(Anders Rasmussen)稱，北約中的某些國家可能很快會派兵去烏克蘭作戰。定於7月舉行的維爾紐斯北約峰會或成為一次決定性的會議。

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據法媒“ladepeche”網站今天6月9日說，自從一年多前俄羅斯軍隊入侵以來，法國作為北約（NATO）成員國，一直拒絕越過派兵這條紅線，禁止通過向烏克蘭派兵直接干預武裝衝突，因為擔心會引起普遍的全球衝突。

但是，據北約前秘書長，丹麥前首相安德斯-拉斯穆森說，北約某些成員國可能很快就會單獨行動，執意將其武裝部隊派往烏克蘭前線。

拉斯穆森現在是烏克蘭總統澤連斯基的顧問。他稱，如果在定於7月11日和12日在立陶宛舉行的維爾紐斯峰會上，北約沒有就具體支援達成一致，幾個國家可能很快會向烏克蘭派兵。

他在接受《衛報》採訪時說，目前幾個北約國家正等待烏克蘭加入北約，並希望儘快得到切實的安全保障。

安德斯-拉斯穆森說："如果北約不能就烏克蘭的明確道路達成一致，一些國家顯然有可能單獨行動。我們知道，波蘭非常致力於向烏克蘭提供具體援助，所以我不排除它與波羅的海國家一起更直接地參與進來的可能性，比如派部隊到戰場上。"

志願軍聯盟

前北約秘書長拉斯穆森分析道，上述國家可能決定在夏季結束前組建一個"志願軍聯盟"。"波蘭人認為，西歐之前沒有聽從他們對俄羅斯威脅的警告"。

現任北約秘書長斯托爾滕貝格在接受Brussel Sprouts播客採訪時表示，他對維爾紐斯峰會抱有很高期望，認為這次活動可以向俄羅斯發出一個"強烈的信號"。不過，他指出，北約目前只能向成員國提供安全保障，而烏克蘭的情況並非如此。

東歐國家則沒有耐心，這些國家希望加快烏克蘭士兵的訓練和彈藥的生產，以及增加提供足夠的武器裝備。至於烏克蘭加入北約的問題，可能要等到2024年的華盛頓北約峰會了。北約現任秘書長斯托爾滕貝格拒絕接受任何正在戰爭中的國家成為北約成員。