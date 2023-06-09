因機密文件案被起訴 特朗普成美國總統史上遭兩次刑事指控第一人

美國，特朗普

美國前總統特朗普周四（6月8日）晚間宣布，他已被美國聯邦司法起訴，涉及他在任期結束時非法帶往佛羅里達州私人住所的白宮文件，其中包括一些機密文件。特朗普由此也創下美國總統史的新紀錄，成為第一個面臨兩次刑事指控的前總統。

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受到新起訴之際，正值特朗普夢想重新贏得2024年大選。他周四在社交網上宣布自己受到起訴的消息，說"腐敗的拜登政府已經通知我的律師，我已經被起訴，大概是與假的箱子案有關"，他指的是在他卸任離開白宮時所帶走的幾箱文件。

他還說，自己現在是美國歷史上第一位被聯邦司法起訴的前總統，還面臨著妨礙司法和作偽證的指控。

美國司法部沒有立即對該消息予以確認。法國電視France24根據CNN報道說，白宮表示是通過媒體得知起訴消息的，白宮一名發言人拒絕對此發表評論，僅強調司法部門將 "獨立進行刑事調查"。

去年夏天美國聯邦調查局已經搜查了特朗普在佛羅里達州住海湖莊園的住所，發現了大量的白宮文件，其中包括一些機密文件。特朗普說他已被傳喚將於下周二在邁阿密聯邦法院出庭，而出庭翌日就是特朗普77歲生日。特朗普的律師吉姆-托蒂告訴CNN說，特朗普將出席法庭傳喚，他面臨七項指控，包括故意保留國防信息、作出虛假陳述、串謀妨礙司法公正等。

今年3月，特朗普已被紐約州司法起訴，罪名與2016年總統大選前向一名聲稱是他情婦的X級女演員支付封口費等多項會計欺詐。

特朗普目前在2024總統大選共和黨提名候選人中民意遙遙領先，他始終否認自己有任何不當行為，稱訴訟是對他的"政治迫害 "，他周四晚上在Twitter上發布的一段視頻中再次說，"我是無辜的，我沒有做錯任何事，我要戰鬥“ ，譴責來自 "最高級別的選舉干預"。

點擊視頻，收看法國電視France24駐華盛頓特約記者馬蒂厄-巴賓（Mathieu Babin）的詳細報道。