美國將對烏追加20億美元額外軍援，着重防空能力

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據彭博社報導，美國政府最早將於6月9日宣布一項針對烏克蘭的長期軍事援助，該計畫以防空系統和彈藥為主，價值超過20億美元。這筆錢將根據“烏克蘭安全援助倡議”發放，這意味着美國政府可以從供應商處購買援烏武器，而不必從國防部庫存中提取。其將用於購買“霍克”(HAWK)導彈發射器和導彈，以及兩種先進的“愛國者”防空導彈系統。

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據悉，這套軍援方案包括由洛克希德·馬丁公司生產的愛國者-3防空系統（PAC-3），還包括由雷神技術公司生產的制導增強型導彈（GEM-T），它在對抗戰術彈道導彈、巡航導彈和敵機方面擁有更好的能力，是對愛國者-3防空系統的補充。

這項預計在周五宣布的消息，與軍事分析家認為烏克蘭預期的反攻正在獲得勢頭相吻合。“烏克蘭安全援助倡議”建立在之前為應對俄羅斯入侵而加強烏克蘭防空能力的努力之上。該項目主要應對的是烏克蘭的長期安全需求，而不是眼前的戰場需求，涉及的合同交付時間從幾個月到幾年不等。

去年11月，美國宣布打算從自己的庫存中對烏提供翻新的“霍克”防空系統，但整修費用由該倡議的資金支付。烏克蘭將防空作為對抗俄羅斯最近針對城市和基礎設施的空中和地面發射的大量巡航導彈和彈道導彈的一個重要方面。