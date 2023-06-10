中國利用古巴秘密基地監視美國，拜登政府官員證實

在最初宣稱媒體有關中國在古巴建立間諜基地監視美國的說法“不準確”後，一位拜登政府官員證實稱，中國在古巴的間諜基地早在拜登政府上台前就存在，並在2019年進行了升級更新。該官員強調：這是拜登政府“繼承”下來的問題。

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據政客新聞Politico6月10日消息，拜登政府的一名官員周六表示，中國一直在從古巴的一個基地對美國進行間諜活動。他稱"這是本屆政府繼承的一個問題"。

《華爾街日報》以及隨後的POLITICO等媒體在本周四報道指，中國一直在與哈瓦那進行對話，以在這個島國建立一個“新的間諜基地”。同一天，白宮和五角大樓表示該報道"不準確"，但沒有詳細說明。

周六，一位拜登政府官員澄清說，中國在古巴的基地已經建立，並指出，這不是在他們這屆政府眼皮底下發生的。

這位被允許匿名討論敏感話題的拜登政府官員說，中國的間諜活動一直是一個令人關注的問題，美國一直在採取措施應對。

這位官員說，"本屆政府在2021年1月上任時，我們了解到中華人民共和國在全球範圍內擴大其海外後勤、基地和收集（情報）基礎設施的一些敏感努力以使[軍隊]能夠在更遠的距離投射和維持軍事力量"。

該官員證實說："這種努力包括中華人民共和國在古巴的情報收集設施"。"事實上，中華人民共和國於2019年對其在古巴的情報收集設施進行了“升級”。“這在情報記錄中是有據可查的”。

他並說：喬-拜登總統已要求其政府調查此事。"在幾個月的時間裡，我們已經做到了這一點。"他指出，在間諜站問題上與中國政府的接觸大多是通過外交途徑進行的。

這名官員不願透露細節，但他說，這些接觸產生了"結果"，"我們的專家認為，我們的外交努力已經使中國放慢了速度"。

該官員說，“我們認為中國還沒有達到它希望的程度”。“中華人民共和國將繼續試圖加強其在古巴的存在，而我們將繼續努力破壞其穩定”。

Politico說，儘管拜登政府最初說（媒體的）這些信息“不準確”，但參議院情報委員會的兩位領導人周四發表了一份聯合聲明對拜登政府的說法做出了回應。

參議院情報委員會主席馬克-華納（民主黨-Va.）與馬爾科-魯比奧（共和黨-Fla.）周四在一份聯合聲明中說：美國必須回應中國對我們國家安全的持續和厚顏無恥的攻擊。我們必須明確指出，中國在距離佛羅里達州和美國100英里範圍內建立情報設施是不可接受的，這個地區也有重要的軍事設施和重要的海上交通”。