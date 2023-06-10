德國總理計畫給普京打電話敦促撤軍

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德國總理朔爾茨今天周六表示，他計畫很快與俄羅斯總統普京通電話，敦促他從烏克蘭撤軍。克里姆林宮發言人表示，目前普京的日程安排中沒有與朔爾茨會談。

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路透社法蘭克福消息，德國總理朔爾茨6月10日在紐倫堡舉行的德國新教教會的大會上說，他計畫很快與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京通電話，敦促他將俄羅斯軍隊從烏克蘭撤出。

朔爾茨說，他過去曾與普京通過電話。他補充說，"我計畫很快再這樣做"。

德國總理說，"強迫烏克蘭批准和接受普京實施的突襲，讓烏克蘭的部分地區就這樣變成俄羅斯的，這是不合理的"。他還說，他將努力確保北約不會被捲入戰爭。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)告訴塔斯社，目前普京的日程安排中沒有安排與朔爾茨的會談。

莫斯科和基輔都報告了周五在烏克蘭發生的激烈戰鬥，但仍不確定烏克蘭期待已久的全面反擊是否正在進行中。

這場旨在穿透俄羅斯防線並趕走佔領軍的反擊戰，最終預計將有數千名由包括德國在內的西方國家訓練和裝備的烏克蘭軍隊參與。

基輔當局表示，俄羅斯在周六凌晨向烏克蘭各地的目標發射了導彈和無人機，在黑海城市敖德薩殺死了三名平民，並襲擊了中部波爾塔瓦地區的一個軍用機場。