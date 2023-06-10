梅西抵達北京 球迷狂熱歡迎 據報因簽證問題在機場受阻6小時

中國/梅西

在中國享有極高人氣的足球運動員梅西今天周六乘坐私人飛機抵達北京，法新社說他受到“搖滾巨星”般的狂熱歡迎。據亞洲金融推特說，梅西因簽證問題被堵在北京機場超過6小時。

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法新社今天6月10日發自北京的消息說，數以百計的球迷，身穿阿根廷10號藍白條球衣，在北京機場高呼着"梅西！，梅西"！等待他們的偶像降臨。另外，數以百計的球迷等在北京亮馬河附近梅西下榻的酒店外，當看到他們認為梅西搭載的巴士時，這些起初平靜和拘謹的球迷，突然發喊起來。

梅西定於6月15日在翻修一新可裝6萬8000人的北京工人體育場，參加一場阿根廷對澳大利亞的友誼賽。然後他將去雅加達，參加6月19日阿根廷對陣印度尼西亞的友誼賽。

據“亞洲金融”的推特說，足球巨星梅西被堵在北京機場，因為沒辦合適的簽證。六小時過去，梅西還在公務機樓里徘徊。該報道說，梅西帶的是西班牙護照而沒帶阿根廷護照，可是中國主辦方只提前辦了梅西阿根廷的簽證。

法新社說，今天中午時分，梅西抵達的消息成為中國微博最熱話題。在評論區的大合唱中，一位用戶寫道： "我絕對想看到梅西"。另一人說，"我還在感受阿根廷贏得世界盃那場比賽的激動心情”。他指的是去年12月阿根廷對法國的傳奇決賽（3比3踢平，阿根廷以4-2點球險勝法國）。

據中國媒體報道，這是梅西第7次中國之旅，上一次是在2017年。這場比賽將標誌着國際足球在經歷了三年的疫情衛生限制後重返中國，這些限制使體育場館空無一人，並導致了一系列體育賽事的取消。

在2022年底卡塔爾世界盃的16強比賽中，阿根廷隊曾以2-1擊敗澳大利亞隊。這次在北京工體的比賽，將是澳大利亞尋求翻身的機會。

梅西已選擇離開巴黎聖日耳曼隊，轉到邁阿密國際隊踢球。