英國最新情報：烏軍在多地穿透俄軍防線

據英媒消息，烏克蘭軍隊在東部和南部展開重大行動，在幾個地方穿透俄軍防線。在巴赫穆特推進了1400米。俄軍表現好壞參半，一些俄軍撤退時在自己的雷區傷亡。俄空軍在烏克蘭南部上空異常活躍...

2023年6月9日，在烏克蘭頓涅茨克城鎮巴赫穆特附近的前線，烏克蘭士兵駕駛一輛BMP-1步兵戰車。

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英國衛報今天周六報道：英國國防部的最新情報顯示，在過去48小時內，烏克蘭軍隊在烏克蘭東部和南部的幾個地區開展了"重大"行動。

英國國防部補充說，烏克蘭部隊"很可能取得了良好的進展"，並在一些地方"穿透了俄羅斯的第一道防線"。然而，在其他地區，"烏克蘭的進展較為緩慢"。

與此同時，俄羅斯軍隊的表現"好壞參半"，一些俄羅斯部隊“可能正在進行可信的機動防禦行動，而其他部隊則在一些混亂中撤退，因為有越來越多的報告稱，俄羅斯在通過自己的雷區撤退時出現傷亡"。

這個消息更新補充說："俄羅斯空軍在烏克蘭南部上空異常活躍，那裡的空域對俄羅斯來說比該國其他地區更加寬鬆。然而，目前仍不清楚戰術性空襲是否有效"。

烏克蘭軍隊報告稱在巴赫姆特附近對俄羅斯軍隊取得新進展。據路透基輔消息，一位烏克蘭軍事發言人周六說，過去一天，烏克蘭部隊在東部巴赫穆特附近的一些前線地段推進了多達1400米。

這次推進是基輔本周報告的一系列類似進展中的最新一次，俄羅斯聲稱在2022年2月開始全面入侵以來最血腥和最漫長的戰鬥之後，於上個月完全佔領了巴赫姆特。

東部軍事指揮部發言人切列瓦蒂在被問及巴赫穆特附近的戰況時說：我們正在努力對敵人進行打擊，我們正在進行反擊。“我們已經成功地在前線的不同地段推進了1400米”。

切列瓦蒂（Serhiy Cherevaty）在電視評論中說，俄羅斯軍隊本身也在試圖反擊，但沒有成功。他補充說，烏克蘭部隊對俄羅斯部隊造成了重大損失，並摧毀了該地區的軍事裝備。