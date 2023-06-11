中國外交部“約見”韓國駐華大使

中國/韓國

韓國與中國正在互相“召見”或“約見”對方的大使，以表達不滿和抗議。韓國似乎走上與中國漸行漸遠的道路。北京昨天周六約見韓國大使時要求首爾進行“深刻反思”...

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中國外交部今天周日表示，中國外長助理農融周六（6月10日）約見了韓國駐華大使鄭在浩，就韓方針對中國駐韓大使與韓國在野黨黨首會見交流所作的“不當反應”提出交涉，表明嚴重關切和不滿。

農融表示，中國駐韓大使邢海明同韓國各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。他並希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在並予以認真對待...。

周五，韓國副外長張虎鎮召見了中國駐韓大使邢海明，抗議其當眾警告首爾勿在中美之間做出錯誤賭注等言論，“有悖外交慣例”，“可被視為干涉韓國內政”。

據韓聯社報道，之前一天，邢海明在其大使官邸會見韓國最大在野黨的黨首李在明時，譴責韓國政府親美外交政策稱，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。現在賭中國輸的人今後一定會後悔。邢海明發言時有各媒體記者在場，並且通過優兔Youtube現場直播。

韓國外長樸振6月9日在一個論壇上回應提問時，譴責了中國駐韓大使邢海明涉韓中關係的“過分言論”。他說，根據外交慣例，大使的本分是增進兩國友好，而非傳播“誤解”。