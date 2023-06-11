擁有先進夜視系統 烏克蘭加強夜間行動

烏克蘭/俄羅斯

據來自俄羅斯的消息稱，烏克蘭軍隊越來越多利用西方武器夜視系統提供的戰略優勢，加強夜間攻擊行動。

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戰爭研究所（ISW）網站6月10日的一條說明表示，據俄羅斯消息人士稱，由於西方提供的裝備具有卓越的夜視系統，烏克蘭部隊在夜間進行攻擊時具有戰術優勢。

戰爭研究所網站的這份說明援引一位知名俄羅斯軍事博客聲稱，烏克蘭部隊在夜間發動攻擊，因為西方提供的裝備為烏克蘭部隊提供了"出色的"夜視光學系統。

紮波羅熱州佔領區官員弗拉基米爾-羅戈夫（Vladimir Rogov）也聲稱，夜間攻擊使烏克蘭部隊能夠更有效地使用西方提供的裝備。

該網站這條文字最後說，俄羅斯許多消息人士都稱，烏克蘭部隊最近幾天已經開始或更加強了夜間攻擊，烏克蘭部隊可能越來越多地利用西方系統提供的優勢。

烏克蘭總統澤連斯基昨天周六首次提到烏克蘭軍正在發動攻擊，但他拒絕透露行動的細節。

澤連斯基在與突訪基輔的加拿大總理特魯多舉行的新聞會上說，"反攻和防禦行動正在烏克蘭領土上進行，我不會詳細談論它們"。他補充說："你必須信任我們的軍隊，我信任他們"。

昨天周六，俄軍方面報告了烏克蘭部隊在南部的紮波羅熱和東部的頓涅茨克發動的攻擊，特別是在巴赫穆特鎮附近。