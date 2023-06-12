世界核武器數量激增 中國在其中

核武器/數量

核武器研究人員12日警告說，在地緣政治緊張局勢加劇的背景下，一些國家，特別是中國的核武庫去年有所增加，而其他核大國則繼續對核武器進行現代化。大部分的增長來自於中國。

廣告 繼續瀏覽後續

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長丹-史密斯（Dan Smith）告訴法新社：世界正在接近，或者也許已經達到了全世界核武器數量長期下降的終點。

而根據SIPRI的數據，九個核大國即英國、中國、法國、印度、以色列、朝鮮、巴基斯坦、美國和俄羅斯的核彈頭總數在2023年初降至12512枚，而2022年初為12710枚。

然而，還有9,576枚屬於 "潛在用途的軍事庫存"，比一年前多了86枚。

SIPRI區分了可供使用的庫存和總庫存，後者包括過於陳舊和需要拆解的設備。

據丹-史密斯說，"庫存是由可使用的核彈頭組成的，這些數字開始上升"，丹-史密斯同時指出，這些數字與20世紀80年代出現的7萬多枚核彈頭仍有很大差距。

大部分的增長來自於中國，中國的核彈頭儲備已經從350枚增加到410枚。史密斯說，隨着中國經濟和影響力的增長，中國在軍事方面進行了大量投資。

印度、巴基斯坦和朝鮮也增加了它們的庫存，俄羅斯也在較小程度上增加了庫存（從4477枚增加到4489枚），而其他核大國則保持了它們的數量。

法新社說，在丹-史密斯看來，考慮到開發核彈頭所需的漫長時間以及做出這一選擇的國家並沒有直接受到衝突的影響，這種庫存的增加不能用烏克蘭戰爭來解釋。