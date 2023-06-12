中方敦促美國支付超6億美元的聯合國教科文組織欠繳會費

中美/ 聯合國

在聯合國教科文組織宣布美國有意重返該機構之後，中國常駐聯合國教科文組織代表楊進呼籲美方支付超過6億美元的欠繳會費。美國曾是該機構最大的資助者，預計下個月將面臨其193個成員國的投票表決。

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楊進在發言中指出：“美國兩次從聯合國教科文組織當中退出，對該組織的工作產生了負面影響。作為國際組織的成員是很嚴肅的事情，我們希望美國的這一次回歸意味着其承認本組織的使命和目標，願意認同真正的多邊主義，推動國際合作...我們希望聯合國教科文組織按照規章制度敦促美國及時繳納欠繳的分攤會費、足額繳納分攤會費。我們也希望美方承擔起國際責任，履行義務，保證遵守國際規則的誠意，尊重國際法治的誠意”。

聯合國教科文組織於2011年投票接納巴勒斯坦為成員國後，美國和以色列便停止對該機構進行資助。此後，特朗普政府於2017年決定美國在2018年年完全退出聯合國教科文組織，理由是其中“長期存在的反以色列偏見和管理問題”。

美國官員表示，本次重返聯合國教科文組織的決定，是出於對“中國正在填補美國在教科文組織決策方面留下的空白”的擔心，特別是在“為全球人工智能和技術教育制定標準”這一方面。

美方上周已向聯合國教科文組織總幹事阿祖萊提交了一封信，正式確定重新加入該組織的意願與計畫。根據美聯社的報道，美方指出，教科文組織在“讓中東議題的辯論非政治化和改革該機構的管理方面”“取得了進展”。