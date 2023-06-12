澳大利亞巴士翻覆意外 已知至少10死

交通事故

澳大利亞 – 澳大利亞新南威爾斯州發生一起重大交通意外，一輛滿載參加婚禮賓客的巴士翻覆，造成至少10人死亡、25人受傷，肇事駕駛已被帶往醫院接受強制性藥檢與酒測。

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路透社報道，這起事件發生在6月11日晚間11時30分許，一輛巴士在位於悉尼西北方180公里處的小鎮獵人谷(Hunter Valley)，行經環形交流道發生翻覆。該地區以葡萄園和婚禮地點而聞名。

新南威爾斯州警局代理局長查普曼（Tracy Chapman）在記者會上表示：“我知道他們一起參加了婚禮，據我所知他們一起旅行，當時大概是為了前往住宿地點。”

查普曼說，初步調查顯示這是單一車輛的事故，警方仍在努力確認所有乘客的身份，因為有些人可能還被困在翻覆的巴士車體下方。

肇事的公車司機是一名58歲男子，已被送往醫院進行強制性檢測，預計將因事故受到指控。查普曼指出，當時該地區有大霧，但事故原因尚未確定。

澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）向遇難者和受傷者的家屬表示“最深切的同情”。

“我們所有人都知道參加婚禮的快樂，這是你能擁有的最快樂的時光。在一個美麗的地方度過如此歡樂的一天，卻以如此可怕的生命的傷害而結束，這太殘忍也太不公平。”阿爾巴尼斯告訴記者。

主辦婚禮的Wandin Valley Estate酒莊周一關閉。澳大利亞廣播公司援引酒莊的聲明：“聽到昨晚發生的巴士事故奪去了我們一些客人的生命，我們深感悲痛。”

新南威爾斯州過去發生過最嚴重的巴士意外是在1989年的兩起事故，分別造成35人和21人死亡；1973年一輛旅遊巴士因剎車失靈從斜坡上墜落，造成 18 人死亡。