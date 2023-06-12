篡改複製西方媒體以傳播親俄反西方宣傳應遭聚焦

烏克蘭/俄羅斯/媒體/假媒體

《衛報》、《圖片報》、《20分鐘》、《世界報》：自烏克蘭衝突開始以來，數十家盜版網站一直在複製歐洲媒體的圖形身份，傳播親俄和反西方的文章。這一龐大的影響行動在去年9月被譴責，但現在仍在活躍。法廣也是受傷害媒體之一。

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今年5月中旬，自2月底以來一直被黑的《巴黎人報》宣布，它正在向管理域名分配的Icann公司提出申訴。5月11日，《巴黎人報》在自己的版面上寫道："這是一個其實與《巴黎人報》面目幾乎相似的網站......除了假媒體里的內容"。《巴黎人報》譴責別有用心的複製面譜行為。同樣的設計和圖形章程，同樣的標誌，指向主頁和報紙文章的文本鏈接：各種盜版網頁看起來和《巴黎人報》的一模一樣。

然而，有一個引人注目的細節：這個面譜一樣的網站的URL的域名（.ltd）與媒體《巴黎人報》的域名（.fr）不同。

《巴黎人報》指出，這個盜版網站發表的二十多篇文章，雖然現在已經無法訪問了，"都是批評西方、批評美國或批評烏克蘭的"。

事實上，除了少數例外，這些報紙似乎很少有特別的追隨者。但5月初，法國前參議員伊夫-波佐-迪-博爾戈（Yves Pozzo di Borgo）是法國親俄宣傳的熱烈中繼者之一，他在推特上分享了其中一篇關於所謂的烏克蘭士兵 "大規模出逃 "以 "逃避入伍參戰 "的文章。這位前政治家後來聲稱自己被騙了。但他的一條轉發該鏈接的推特，被分享了600多次，現在仍然活躍於網絡。

《巴黎人報》遠不是唯一的受害者。根據專門打擊虛假信息的歐洲組織EU DisinfoLab在9月底公布的一項調查，至少有17家歐洲媒體的網站被複製，成為類似宣傳影響行動的一部分。

據歐盟反虛假信息實驗室主任亞歷山大-阿拉菲利普（Alexandre Alaphilippe）告訴法新社："這些複製媒體面譜活動的目的是宣傳反烏克蘭和親俄羅斯的言論，將這些文章插入假面譜網站。

《衛報》、《明鏡周刊》和《20分鐘》等媒體的標誌、圖片和網址都被這種類型的操作篡改了。德國《圖片報》也是如此：8月通過一個類似的假面譜網址發布的一篇假文章聲稱由於能源危機和烏克蘭戰爭導致的停電，柏林的夜間犯罪率"急劇上升"，這篇假宣傳文章仍然可以在網上找到。

自9月以來，《世界報》等其他媒體都成為類似操縱行為的受害者。12月底，一篇發表在lemonde.ltd地址上的盜版文章標題是法國武裝部隊部長 "塞巴斯蒂安萊科努""支持俄羅斯士兵在烏克蘭被謀殺"。

據歐盟反虛假信息實驗室主任亞歷山大-阿拉菲利普（Alexandre Alaphilippe）評論說："我不知道這些行為者是否同夥，但顯然有相同的操作方式。

由於對所使用的域名的可追溯性存在疑問，通常很難對這種類型的操縱行為進行歸類。然而，歐盟信息實驗室還是能夠確定9月份被譴責的行動源自俄羅斯，這要歸功於這些虛假網站上發布的視頻的元數據露餡：它們顯示所使用的時區與西伯利亞地區的時區一致，所使用的計算機也是用俄語配置的。

臉書也受到此事的影響，他們得出了同樣的結論。9月底，臉書宣布，它已經卸除了一個 "秘密影響 "行動，其中包括幾百個具有 "虛假"的賬戶和網頁，這些賬戶和網頁都是為了推播與提高盜版網站文章的知名度而創建的。此後，Facebook將這些賬戶網絡與兩家俄羅斯公司--Social Design Agency和Structura National Technologies聯繫起來，這兩家公司支付了10.5萬美元的廣告費，可將這些內容推向平台。

然而，這種通過假面譜放大戰略的影響仍然有限：到9月，只有4000個賬戶開始關注創建的703個頁面。

亞歷山大-阿拉菲利普警告說："這種類型的操作會犯很多錯誤，但它們的影響需要被小心而認真看待"。他承認，該行動在紙面上構思得非常好，可以利用我們的弱點：如果沒有受害媒體提出投訴，這種類型的網站將繼續存在。而到了最後，你不知道你所在讀《巴黎人報》還是《世界報》是不是真的"。