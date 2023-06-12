美國再次呼籲IMF支持突尼斯經濟穩定

非法移民

非洲 – 美國國務卿布林肯12日與意大利外長塔加尼（Antonio Tajani）舉行了會晤。布林肯在一次聯合記者招待會上表示，負債纍纍的突尼斯為了避免經濟下滑，他應該接受國際貨幣基金組織提出的改革計畫。

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布林肯表示，“很明顯，如果突尼斯想避免陷入經濟深淵，它需要更多的幫助。”

意大利外長塔加尼表示，“突尼斯的穩定——以及利比亞的穩定——對地中海地區的穩定至關重要”。歐盟也一直考慮向突尼斯提供援助以促進經濟以減少移民潮。

意大利總理梅洛尼6月7日訪問了突尼斯。她的任務是試圖從國際貨幣基金組織獲得暫停貸款，以確保該國的金融穩定，並防止新的移民前往歐洲。梅洛尼的訪問是為了確保歐洲約5億歐元的資金能夠再次流入突尼斯，並試圖從國際貨幣基金組織獲得近20億美元的貸款。作為回報，梅洛尼希望賽義德總統同意對國際貨幣基金組織要求的改革採取更靈活的態度，這是發放資金的條件。

到目前為止，突尼斯總統賽義德認為這些條件是“不可接受的”。

據《每日太陽報》報道，梅洛尼在訪問期間表示:“我已經告訴賽義德總統，我們完全尊重突尼斯的主權，但作為突尼斯的朋友，意大利將竭盡全力確保我們與國際貨幣基金組織達成積極的結論，這對突尼斯重新站起來絕對是至關重要的。”

今年3月，意大利政府警告說，如果允許突尼斯違約，可能會有多達90萬移民離開北非國家的海岸，前往歐洲。聯合國移民機構的弗拉維奧·迪·賈科莫向InfoMigrants解釋說，這個數字並不現實。