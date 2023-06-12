美國將允許韓國和台灣芯片製造商在華保留業務

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據《華爾街日報》6月12日報導，美國商務部一位高級官員最近表示，拜登政府計畫允許韓國和台灣的頂級半導體製造商在不受美國報復的情況下，維持和擴大其在中國的現有芯片製造業務。 一些分析人士表示，此舉將削弱美國旨在減緩中國技術進步的出口管制。

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據幾位與會者稱，美國商務部分管工業和安全事務的副部長埃斯特維茲(Alan Estevez)上周在一次行業聚會上說，拜登政府打算延長美國出口管制政策的現有豁免，該政策旨在限制公司向中國出售芯片和芯片製造設備。

去年10月，美國對中國的半導體行業實施了限制，但也為幾家公司，包括韓國的三星電子和台灣半導體製造商提供了為期一年的豁免，這些公司已經投資數十億美元在中國建廠。相關豁免權將於10月到期。據與會者稱，埃斯特維茲在美國半導體行業協會的一次會議上說，在可預見的未來，這些豁免將被延長。美國商務部拒絕對此發表評論。

報導指，公司和外國政府密切關注這些豁免的狀況，以了解美國的出口限制在今年秋季之後會對中國的投資產生怎樣的嚴格影響。據行業高管稱，延長豁免而不是終止豁免的舉動，相當於美國當局承認，在一個高度一體化的全球產業中，將中國從高科技產品中孤立出來的努力比預期的更難。這也是因為一些外國企業對華盛頓擴大對其業務的干預感到不滿。

美國一直試圖通過限制芯片和相關芯片製造設備的出口，使先進的芯片不落入中方的手中，不僅涉及美國製造商，還涉及到盟友製造的芯片。美國對韓國和台灣的芯片製造商具有影響力，因為這些公司依賴美國以及荷蘭和日本公司開發或製造的技術和設備，兩國政府已經同意加入美方的出口管制努力。

美國和外國的芯片製造商抵制拜登政府限制它們與中國業務的努力。亞洲和歐洲政府也進行了推拒。最強烈的批評來自於韓國。到目前為止，中國是其最大的出口市場。作為美國軍事和經濟上的親密盟友，首爾也在小心翼翼地避免激怒對朝鮮有強大影響力的北京。

拜登政府官員在最近幾周表示，美方並不尋求與中國脫鉤。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在4月的一次演講中說，華盛頓的戰略是將限制停留在高度戰略技術上，即所謂“小院高牆”。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)在多次演講中表示，與中國經濟完全分離將對兩國都是災難性的。

華盛頓的其他人，特別是國會共和黨議員希望對北京採取更強硬的立場。美國聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）在5月30日的一封信中，敦促商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）加強美國對技術出口的控制，包括芯片領域，並指“公司正在努力削弱和規避該規則的出口管制”。

保守派智庫、美國企業研究所的高級研究員、美國國會設立的獨立機構美中經濟與安全審查委員會的前委員史劍道（Derek Scissors））說：“當兩家巨大的公司可以為所欲為時，你就無法控制技術”。“你看起來非常軟弱，”史劍道補充說。

三星公司就表示，它已經縮減了在中國的一些業務，並且沒有在中國生產最先進的半導體，這些半導體可以幫助中國推進其軍事和其他敏感技術，如量子計算。三星沒有回應評論請求。

韓國政府和公司已經要求美國重新考慮這些限制。業界高管說，一些韓國公司感到非常不安，它們正在考慮放棄美國聯邦政府的補貼，此舉可能會對拜登政府的一個標誌性項目，《芯片和科學法》造成打擊。