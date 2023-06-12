聯合國：過去十年世界性別偏見沒有改善

聯合國/男女平等

根據聯合國6月12日發布的研究報告，性別不平等現象在十年內一直停滯不前，文化偏見和壓力繼續阻礙女性賦權，並使世界不太可能在2030 年實現聯合國的性別平等目標。

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據聯合國表示，過去十年性別偏見沒有改善。

儘管婦女權利團體和美國的 Time's Up 和 MeToo 等社會運動激增，但偏見的社會規範和更廣泛的人類發展危機因 新冠病毒疫情而加劇，當時許多婦女失去了收入，阻礙了不平等問題的進展。

在聯合國一項最新報告中，聯合國開發計畫署通過其性別社會規範指數追蹤了這一問題，該指數使用了國際研究項目世界價值觀調查 (WVS) 的數據。該調查採用了 2010-2014 年和 2017-2022 年的數據集，這些數據集來自覆蓋全球 85% 人口的國家和地區。

最新分析表明，幾乎十分之九的男性和女性對女性持有基本偏見，並且至少存在一種偏見的人數比例在過去十年中幾乎沒有變化。在 38 個接受調查的國家中，至少有一種偏見的人口比例僅從 86.9% 下降到 84.6%。聯合國開發計畫署研究和戰略夥伴關係顧問、該報告的合著者赫里貝托·塔皮亞 (Heriberto Tapia) 說，隨着時間的推移，改善的程度“令人失望”。

該調查還指出，全球近一半的人認為男性更適合擔任政治領袖，而 43% 的人認為男性更適合擔任企業高管。

儘管教育一直被譽為改善女性經濟成果的關鍵，但調查顯示教育差距與收入之間的聯繫斷開，即使在成年女性受教育程度高於男性的 57 個國家，平均收入差距也達到 39%。

據該報道，聯合國開發計畫署，從對暴力的看法中可以看出對女性福祉的更直接傷害，超過四分之一的人認為男人毆打妻子是正當的。