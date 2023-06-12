貝盧斯科尼病逝 享年86歲

意大利、政治人物

意大利億萬富翁、媒體巨頭、曾擔任過四屆總理的西爾維奧 貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）周一（6月12日）去世，享年86歲。他是二戰後意大利任職最長的總理，曾主導意大利政治活二十多年，是意大利跨政界、商界、體育界、娛樂界的傳奇人物，貝盧斯科尼一生也醜聞不斷，曾因逃稅、腐敗、與未成年妓女進行性交易等罪名被判處監禁。

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意大利媒體6月12日宣布了貝盧斯科尼死亡的消息。他在因肺部感染離開米蘭聖拉斐爾醫院三周後，於上周五再次入院，接受慢性白血病的臨床檢查。

這位有爭議的億萬富翁長期以來一直是意大利最富有的人，在建立該國最大的媒體帝國Mediaset之前，曾在房地產業積累財富，之後利用其商業帝國轟轟烈烈地進入政界。

"騎士"（Il Cavaliere）是他眾多綽號中的一個，貝盧斯科尼一生經歷無數逸事和醜聞，包括他的 "bunga bunga "放蕩派對。他改變並壟斷了21世界初的意大利的政治舞台，引入了一個他的保守陣營與反貝盧斯科尼的左翼陣營形成的對立鮮明的政治分界。

在意大利，他受到一些人的敬仰，也同樣被人所憎恨，在國外，他則被嘲笑的人物。在執政十年後，英國雜誌《經濟學人》發表了一篇關於他執政的文章，標題是："搞砸了整個國家的人"。

儘管受到嘲諷，但貝盧斯科尼獨特的政治風格和動蕩的職業生涯是成為世界雄心政治家的一個典範，也使之贏得當代民粹主義先驅的不雅之名。

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