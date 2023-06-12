貝盧斯科尼過世：普京向其“真朋友”致敬

意大利/俄羅斯/普京/貝盧斯科尼

俄羅斯總統普京周一向當天去世的意大利前總理貝盧斯科尼表示敬意，稱貝盧斯科尼是他“親愛的人”，是他“真正的朋友”。貝盧斯科尼(Silvio Berlusconi)執政時是俄羅斯總統普京的狂熱崇拜者。貝盧斯科尼曾說，他和普京之間的聯繫是“個人的、真誠的友誼”。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯總統普京周一向當天去世的、享年86歲的意大利前政府總理西爾維奧·貝盧斯科尼表示敬意。普京稱貝盧斯科尼是他“親愛的人”是他“真正的朋友”。普京還表示，貝盧斯科尼是“意大利政壇上的元老”，他的死是“無法挽回的損失”。

法新社報道，根據一份克里姆林宮的聲明，普京在發給意大利總統馬塔雷拉的弔唁電中說：“對我來說，西爾維奧是親愛的人，是真正的朋友。”

“個人的、真誠的友誼”

普京說他一直欽佩貝盧斯科尼的“智慧”，稱讚貝盧斯科尼擁有“令人難以置信的生命能量”、稱讚貝盧斯科尼“樂觀”且有“幽默感”。克里姆林宮強人普京還說，西爾維奧·貝盧斯科尼是意大利“真正的愛國者”，在俄羅斯和意大利夥伴關係的發展中“做出了無可估量的個人貢獻”。普京說，“俄羅斯將永遠記住西爾維奧·貝盧斯科尼是加強俄羅斯-意大利兩國友好關係的原則支持者(...)。”

貝盧斯科尼執政時曾是俄羅斯總統普京的狂熱崇拜者，他說他與普京之間的聯繫是“個人的、真誠的友誼”。

貝盧斯科尼和普京經常見面，兩人一起度假，兩人曾被拍到並排坐在餐桌旁搞笑。

貝盧斯科尼稱普京是個“簡單而謙虛的人”，說普京“為他的國家做了很多”。而俄羅斯領導人普京則稱讚貝盧斯科尼是“歐洲最好的政治家之一”，是“政治上最後的莫希幹人之一”。

貝盧斯科尼一直支持俄羅斯在烏克蘭衝突中的立場，譴責歐盟在俄羅斯於2014年吞併克里米亞後對莫斯科實施的制裁，貝盧斯科尼將歐盟的制裁視為“重返冷戰”。2015年9月，貝盧斯科尼甚至與普京一起前往克里米亞半島喝酒，悼念在19世紀末的克里米亞戰爭中陣亡的意大利士兵。

在俄羅斯對烏克蘭發動軍事進攻之後，貝盧斯科尼於2022年4月曾公開批評他的朋友普京，說自己“對普京的行為深感失望和悲傷”。儘管如此，在2022年9月的意大利立法選舉競選活動中，貝盧斯科尼還是為普京辯護，說普京是想推翻基輔政府以便讓“好人”執政。