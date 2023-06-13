北約將提升與亞太夥伴四國關係，探索在網絡安全等問題合作

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據《日經亞洲》周二報導，北約將深化與印太地區四個主要夥伴的合作，與澳大利亞、日本、新西蘭和韓國準備雙邊合作文件。

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上述四國被統稱為北約亞太夥伴（AP4），目前是北約9個“全球夥伴”成員。據悉，北約將與這四個國家制定“量身定製的合作夥伴項目”（ITPP），一種更高形式的夥伴關係。這些文件作為路線圖，上述四國將與北約探索在網絡安全、太空和打擊虛假信息等問題的合作。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）曾提議2024年在東京設立北約聯絡處，但這一想法遭到了法國的反對，巴黎擔心這向北京發出了錯誤的信息，而且這也可能引起東盟國家的擔憂。

日本駐美國大使富田浩司5月透露稱，北約正以在日本開設聯絡辦事處為方向展開討論。英國《金融時報》日前報導指，法國總統馬克龍認為，北約應繼續關注其自身的北大西洋地區，反對該計畫。

《日經亞洲》報導稱，在北約成員中流傳的一個想法是，將擬議中的東京聯絡處定性為順利實施四項“量身定製的合作夥伴項目”的設施。開設聯絡處需要得到所有北約成員國同意，希望這種做法能贏得法國的支持。

日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）預計將出席於7月11日和12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會。這是四國首腦連續第二年受邀出席北約峰會，標誌着北約和印太國家的關係更加深入。

日本外務省的一位官員說，“目前還不清楚”日本的“量身定製的合作夥伴項目”是否會在維爾紐斯峰會前最終確定。北約消息人士稱，澳大利亞的談判進展最快，韓國和新西蘭仍處於早期階段。

據路透社報導，澳大利亞外交貿易部發言人說，“澳大利亞將在適當的時候對其夥伴關係安排有進一步的更新”。該發言人在一份聲明中表示，“所有北約夥伴在其現有夥伴關係安排到期後，都將過渡到新的‘量身定製的合作夥伴項目’進程。”

雖然北約傳統上一直關注北大西洋領域，但新的戰略思維是，現代威脅超越了地理區域，是全球性的。一位歐洲國家駐東京大使告訴《日經亞洲》說，“所有盟友都有明確的興趣，即我們應該加強與這個地區的四個夥伴的關係”。該大使稱，在“量身定製的合作夥伴項目”敲定後，“下一個合乎邏輯的步驟將是在日本設立一個聯絡處”。

報導指，日本方面熱衷於設立北約聯絡處。消息人士告訴《日經亞洲》，岸田首相在5月19日七國集團峰會期間，與法國總統馬克龍在廣島進行了35分鐘的會晤，提出了這個問題。日方還在5月9日舉行的法日外長、防長“2加2”會談上提出了這個問題，該會議是在七國集團峰會之前在線舉行的。

據了解，北約在紐約聯合國總部、維也納的歐安組織，以及波黑、格魯吉亞、科威特、摩爾多瓦、塞爾維亞和烏克蘭設有聯絡處。北約國際軍事參謀部合作安全司司長迪埃拉（Francesco Diella）中將一直在訪問亞太四國，討論“量身定製的合作夥伴項目”問題。

今年2月，迪埃拉訪問了韓國，與軍方代表會面。接下來的一個月，迪埃拉前往澳大利亞和新西蘭，與高級軍事和政治代表會面。最後，迪埃拉於5月訪問了日本，在那裡進行了類似的磋商。

法國駐日大使塞頓（Philippe Setton）在接受《日經亞洲》採訪時質疑，只配員1個人的聯絡處是否是對丹麥駐日大使館目前扮演的“北約聯絡點”角色的升級。當下，丹麥駐日大使館有4名工作人員處理北約事務。

就北約東京聯絡處的設想，塞頓說，“基本上，我們談論的是一個人與一台電腦”。他並稱，與其“向中國和亞洲的合作夥伴發出錯誤的信息，後者不希望必須選邊站隊”，還不如把注意力放在“量身定製的合作夥伴項目”上。