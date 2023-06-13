美國將批准為烏克蘭提供貧鈾坦克炮彈

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據《華爾街日報》報導，美國官員6月12日表示，在就如何裝備美國送給基輔的艾布拉姆斯主戰坦克進行數周的內部辯論之後，拜登政府有望向烏克蘭提供貧鈾彈。一位拜登政府高級官員告訴該報，在批准這種彈藥方面似乎沒有重大障礙。

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五角大樓已促請為美國援助給烏克蘭的艾布拉姆斯主戰坦克配備貧鈾彈，美國陸軍經常使用這種彈藥，對打擊俄羅斯坦克非常有效。這種炮彈從一定距離以高速發射，能夠穿透俄羅斯坦克的正面裝甲。

蘭德公司防務分析師、美國陸軍前炮兵軍官波士頓（Scott Boston）說：“這種炮彈像一列貨運列車一樣打過來。它非常長而且非常密集。所以它把大量的動能釋放在敵人裝甲陣列的一個特定點上。”

報導指，白宮對這一提案進行了辯論，一些官員表達了擔憂，認為發送這些炮彈可能會使華盛頓受到批評，稱其提供一種可能帶來健康和環境風險的武器。關於貧鈾彈的審議，在烏克蘭進行重大反擊，旨在從俄軍手中奪回領土之際。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六表示，這一期待已久的行動已經開始。

拜登政府高層官員表示，美國的目標是使烏克蘭在戰場上取得儘可能多的進展，以便在最終舉行和平談判時使基輔處於強有力的談判地位。但拜登政府內部對如何為烏軍提供最好的支持，比如是否提供集束彈藥——一直存在分歧。

美國國會對援助烏克蘭的政治支持仍然強勁，但一些議員表示，如果基輔的反擊戰失敗，這種支持可能開始減弱，白宮應該對烏方目前的武器請求給予更多滿足。起初，美國計畫購買新的M1A2艾布拉姆斯坦克。但為了縮短交付時間，拜登政府決定翻新美軍庫存中已有的M1A1艾布拉姆斯坦克並提供給烏克蘭。

烏軍人員目前正在德國接受關於如何操作和維護這種坦克的培訓，五角大樓說這些坦克將在秋季交付。這就留下了如何武裝坦克的問題。在美國考慮其選擇時，英國向烏克蘭交付了英制挑戰者坦克，以及供其發射的貧鈾穿甲彈。

報導指，白宮仍在考慮是否為烏克蘭提供其他武器，包括基輔要求的集束彈藥。五角大樓的一些官員贊成向烏軍提供集束彈藥，即所謂的兩用改良常規彈藥，以幫助他們對抗俄羅斯軍隊。北約歐洲盟軍最高指揮官克里斯托弗·卡沃利(Christopher Cavoli)曾告訴美國國會，這種武器對集中的俄軍和裝備可能“非常有效”。

據悉，美國國家安全委員會和國務院的官員一直抵制對烏提供集束彈藥。人權活動家和一些盟國擔心，在衝突結束後，地面上的未爆彈藥可能會長期導致平民傷亡。烏方還繼續要求獲得美製的陸軍戰術導彈系統(ATACMS)。雖然拜登總統在5月說，這一選擇“仍在進行中”，但美國官員說，這一步驟並不迫切。但現在美國預計將向烏克蘭提供貧鈾彈。

蘭德公司的分析師波士頓說，“坦克對坦克的戰鬥在這場戰爭中似乎並不常見，但在發生的範圍內，我們希望烏克蘭人能夠在這方面獲勝。”