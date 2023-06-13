聯合國教科文：法國人總幹事稱美國離席再入席需付代價

聯合國教科文/美國

聯合國教科文組織總幹事法國人奧黛麗-阿祖萊評論美國回返聯合國教科文組織決定稱，歡迎美國決定重新加入聯合國教育、科學及文化組織。美國曾在2018年在特朗普總統的領導下甩門而去，無視這個多邊主義機構。美國在2011年暫停其財政捐款，以此抗議聯合國教科文接納巴勒斯坦。美國的回歸伴隨着償還結欠債務。奧黛麗-阿祖萊說，"美國離開又回到這張桌子上是有代價的"。

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本台記者向聯合國教科文組織總幹事法國人奧黛麗-阿祖萊提出三個問題。

RFI：您對美國決定重新加入聯合國教科文組織有何看法？

奧黛麗-阿祖萊：這是對聯合國教科文組織使命的認可，即面對當今的挑戰，解決與教育、科學和文化有關的問題。而對於美國來說，離桌是有代價的。在他們寄給我的通知我，他們打算返回的文件中，他們提到教科文組織有傳統任務，但也有，而且是在新興的戰略主題。例如，人工智能，以及這一領域的倫理問題。教科文組織在這方面努力工作，並制定標準文件。我知道，美國本希望將這一討論進行到底，但僅有作為專家參與，但無法以國家資格參與。

RFI：美國在2018年離開了教科文組織，但在2011年就已經停止繳納會費，以抗議接納巴勒斯坦的做法。他們的份額占你領導的這個組織預算的22%。他們會還清6.19億美元的全部欠款嗎？

奧黛麗-阿祖萊：這已經是十二年來的問題了。為了讓我們 "接納他們回歸"，他們必須在美國國會通過一項明確的立法規定。這將是在兩黨同意下完成的，這很了不起。他們在回歸的同時還有一個非常具體的繳費計畫：從2023年7月起恢復他們的強制性繳款，但也將解決他們的大量欠款。這對所有人來說都是一個好消息：美國作為一個成員回來了，承擔了財政義務。當然，這也將鞏固聯合國教科文組織的政治、戰略和預算情況。

RFI：美國和以色列在宣布退出聯合國教科文組織時譴責了該組織的 "偏見"。巴勒斯坦人在2011年被接納，並為被以色列佔領的領土上的遺產（特別是考古遺產）相關問題進行辯護。這個問題會不會產生新的緊張局勢？你是否邀請以色列重返教科文組織？

奧黛麗-阿祖萊：我們的美國對話者注意到的是，自2018年以來，我們已經設法在與中東有關的決議上找到了共識，這些決議在教科文組織的歷史上是相當嚴重的激勵因素。這促進了美國的回歸，並有助於提高該組織的可信度。就以色列而言，我們的大門是敞開的。作為一個聯合國組織，我們的天職是普遍主義。美國的回歸是多邊主義的勝利，尤其是對教科文組織的任務而言。這對教育、科學、文化都是一個積極的議程，但它對明天的全球挑戰也至關重要。我相信各方都有自己的位置。