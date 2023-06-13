聯合國秘書長說要加強對虛假信息的打擊力度

聯合國/媒體/假信息

聯合國秘書長古特雷斯認為，整個世界過於關注人工智能及其未來的風險，而對錯誤信息造成的非常真實的危險卻沒有給予足夠的重視。古特雷斯甚至在6月12日星期一召開了一次新聞發布會，強調這不是一個可以輕視的呼籲，他希望他的這個信息要確保得到傳達。

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聯合國秘書長希望加強對虛假信息的打擊力度。據本台駐紐約記者報道稱，聯合國秘書長一遍又一遍地強調說著這句話是很好的，但不幸的是，在這個領域很少有變化。然而古特雷斯也知道這一點，因為他在他的特使每天給他的報告中看到：社交網絡和它們以數字方式傳遞的虛假信息正在產生非常具體和相當災難性的影響。

秘書長要鬥爭的目標是針對謊言和仇恨信息，以及那些使科學上確立的事實失去合法性並可能造成混亂的網絡文帖。

據古特雷斯解釋說："這讓人想起新冠病毒大流行病最嚴重時的反疫苗運動。而且，在他看來，這種錯誤信息也是造成衝突、死亡和破壞的原因。他沒有點名，但他可能想到了圍繞烏克蘭戰爭的宣傳。更廣泛地說，假信息威脅着民主和人權。這都是因為世界還沒有準備好應對社交網絡的假貨橫飛的影響。

因此，古特雷斯提出了一個關於數字平台信息完整性的行為準則。聯合國的守則可以作為這一領域的參考。從現在起到明年，古特雷斯將組織與政府、平台、科學家和民間社會成員的磋商，以起草該守則。

古特雷斯已經列出了破壞可持續發展等目標，也包括在性別平等和獲得教育方面的錯誤信息17大罪狀。

古特雷斯的目的是要更進一步確保 "矽谷開發 "的技術“副產品”不再阻礙我們的進步。古特雷斯也沒有忘記人工智能：他贊成就這一問題設立一個專門機構，就像國際原子能機構一樣，但只有各個國家才能決定是否或如何設立這樣一個機構。