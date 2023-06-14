斯托爾滕貝格：北約必須支持烏克蘭的大反攻

支持烏大反攻

歐洲 – 北約秘書長斯托爾滕貝格周三敦促聯盟增加對烏克蘭軍隊的軍事支持，使他們能夠在遭受損失的情況下繼續對俄羅斯進行反攻。

廣告 繼續瀏覽後續

北約國家打算保持和加強對烏軍事援助，將在7月維爾紐斯峰會上做出相關宣布。峰會前夕，盟國國防部長和烏克蘭國防部長將於15日舉行會議，商討對烏克蘭的武器支援和彈藥庫存等議題。

斯托爾滕貝格表示， “最明顯的事情是確保他們擁有繼續進攻的武器和補給”。他還表示， 烏克蘭國防部長奧列克西·列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）以及軍事指揮官將通報反攻的軍需物資。

北約秘書長斯托爾滕貝格表示， “烏克蘭軍隊正在進行大規模反攻。反攻才剛剛開始，我們不知道這是否會成為戰爭的轉折點，但烏克蘭人正在解放自己的領土”。

他最後表示， “沒有人能夠預測戰場上的演變。當你面對準備充分的靜態部隊、雷區和防線時，你必須預料到人員傷亡，而且戰鬥非常慘烈”。

所有提供的155mm炮彈總花費是10億美金。斯托爾滕貝格呼籲“提高”彈藥和軍備庫存的能力。他提醒說， “反攻需要北約國家提供的軍備，它們發揮了作用。” 但是“庫存越來越少。我們不能繼續這樣下去”。

斯托爾滕貝格期待着美國、丹麥、荷蘭和德國發布提供新一批武器和彈藥的清單。