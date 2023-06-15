以色列擬首次向歐洲國家出售梅卡瓦主戰坦克

以色列/歐洲/軍事

據《以色列時報》報導，以色列國防部一名官員周四表示，以色列正在談判向兩個國家出售二手梅卡瓦主戰坦克，其中包括一個歐洲國家。這將是以色列首次對外出口該型坦克。

廣告 繼續瀏覽後續

以色列國防部國際防務合作局（SIBAT）局長亞庫拉斯（Yair Kulas）在接受《以色列經濟學家報》採訪時表示，他的單位正在推進更多來自以色列國防軍的剩餘裝備的銷售。“那裡有一個幾億（以色列貨幣）謝克爾的潛力。世界正在追逐（武器）系統，而生產過程需要時間，不是每個人都有時間等待，”庫拉斯說。

庫拉斯指出，許多歐洲國家在向烏克蘭捐贈了價值數十億美元的武器，幫助其擊退俄羅斯的入侵後，正在尋求迅速補充供應。當被記者提問，是否會看到以色列製造的梅卡瓦主戰坦克的首次出口，庫拉斯回答說，“是的。我們正在與兩個潛在國家進行（關於出售梅爾瓦卡坦克的）高級談判，我不能透露這些國家的名字，但其中一個是在歐洲大陸。”

《以色列時報》報導指，自1980年代以來，梅卡瓦一直是以色列國防軍的主戰坦克。近年來，以色列陸軍用2003年推出的更現代的“梅卡瓦”4取代了大部分的“梅卡瓦”3型。潛在的銷售可能包括較老的“梅卡瓦”2型，以及1990年代推出的一些“梅卡瓦”3型坦克。

庫拉斯說，其他剩餘武器系統，包括軍用船隻和裝甲運兵車，將被出售，因為以色列國防軍已經採購了更先進的系統。2021年，以色列向美國和加拿大出售了29架舊的F-16戰鬥機，用於訓練。

自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，以色列迄今一直避免向基輔提供直接軍事援助，以避免引發與莫斯科的危機。庫拉斯指出，“歐洲國家正在幫助烏克蘭，向其提供系統。這些國家的庫存正在被清空，他們正在通過購買更多的現代和最新的系統來更新它們，而這正是以色列工業進入的地方。”

根據以色列國防部周三公布的數字，2022年該國年度武器銷售達到125億美元的新紀錄。官員們指出，由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及最近與以色列關係正常化的阿拉伯國家對以色列製造的武器的需求上升了。