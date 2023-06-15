朝鮮發射2枚短程彈道導彈回應韓美聯合協同火力殲滅演訓

韓國

在韓國總統尹錫悅主持韓美聯合演習當天，5月16日朝鮮發射2枚短程彈道導彈。韓美聯合演習的全稱是“聯合協同火力殲滅演訓”。是韓美聯合戰力及陸海空協同戰鬥力啟用最新武器模擬敵軍挑釁時展示懲戒、殲滅能力的火力演訓。

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韓聯社報道，朝鮮在射彈之前通過朝中社以國防省發言人名義發布“警告立場”。朝鮮的發言人稱，駐紮南朝鮮（韓國）的美軍和“傀儡軍”出動各種攻擊性武器裝備針對朝鮮實施所謂的“聯合協同火力殲滅演訓”，這自然會面臨朝方的反擊。

日本防衛省推測，當天下午7時24分和7時36分許，朝鮮向半島東部海域發射至少2枚彈道導彈，導彈最高飛行高度約50千米，飛行距離為850~900公里。2枚導彈飛行11分鐘後墜入石川縣舳倉島西北約250公里處海域。該落點在日本專屬經濟區（EEZ）之內。

韓國國防安全論壇秘書長申鍾宇（音）以飛行距離和最高飛行高度為依據推測認為，此次朝鮮發射的短程彈道導彈可能是有朝版“伊斯坎德爾”之稱的KN-23導彈。朝鮮此次以非高仰角的正常角度射彈。雖然是短程導彈，但墜入日本專屬經濟區，加大了威脅力度。

韓國總統尹錫悅在韓美聯合演訓結束後發表講話稱，不要依靠敵方善意的假和平，而是要依靠我們的力量守護國家安全的真和平。